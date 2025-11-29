Очаквайте на живо: Палмейрас и Фламенго в спор за четвъртата си Копа Либертадорес

Тази вечер ще стане ясен носителят на трофея от най-престижния южноамерикански клубен турнир по футбол Копа Либертадорес. За втора поредна година финалът е изцяло бразилски, като този път за титлата ще спорят отборите на Фламенго и Палмейрас. Срещата е в перуанската столица Лима на местния “Естадио Монументал”, а първият съдийски сигнал ще прозвучи в 23:00 часа българско време. Развитието на срещата ще може да проследите в реално време на Sportal.bg.

И двата отбора са печелили общо три пъти в историята си отличието. Успехите на Палмейрас в тази надпревара са сравнително отскоро, след като той вдигна първата си клубна титла на Южна Америка в самия край на ХХ век — през 1999 г., а следващите два триумфа дойдоха неотдавна — през 2020 и 2021 г. Фламенго има сходна съдба, като се окичи със златото през 1981, 2019 и 2022 г. Който и отбор да спечели тазгодишното издание на надпреварата, поне едно е сигурно — победителят ще донесе много сериозен престиж на бразилския клубен футбол. Бразилските отбори ще се изравнят с аржентинските в класацията за най-титулувани клубове в историята на Копа Либертадорес. До този момент 25 пъти Аржентина е излъчвала шампиона на Южна Америка, докато Бразилия го е правила 24 пъти.

El Palmeiras fue campeón de la Copa Libertadores en 1999, 2020 y 2021. ¿Campeón en 2025? 🏆



- En 1999, 2020 y 2025 únicos años que Palmeiras eliminó a River Plate.



- En 2021 año que Palmeiras eliminó al campeón de Brasil (Flamengo será campeón de Brasil en 2025).#Libertadores pic.twitter.com/tsPEQMdgqg — Ragux (@predictorRM) November 29, 2025

Освен това за седми пореден път Копа Либертадорес ще отиде при представител "кариокитата", като доминац бразилската доминация започна именно с титлата Фламенго през 2019 г.

Untuk tahun ke-7 beruntun, Juara Copa Libertadores kembali datang dari Brasil! 🇧🇷🔥



🏆 2019 – Flamengo

🏆 2020 – Palmeiras

🏆 2021 – Palmeiras

🏆 2022 – Flamengo

🏆 2023 – Fluminense

🏆 2024 – Botafogo

🏆 2025 – Palmeiras vs Flamengo



Dominasi Klub Brasil!🔥👏🏻 pic.twitter.com/vl5NEuOJfL — FaktaBola (@FaktaSepakbola) October 31, 2025

Интересното е, че Фламенго по пътя си до големия финал тази година елиминира цели два аржентински отбора.

ASÍ QUEDÓ EL CUADRO DE LA COPA LIBERTADORES 2025: FINAL BRASILEÑA 🏆🇧🇷 pic.twitter.com/d3fmi0GrLB — Diario Olé (@DiarioOle) October 31, 2025

Това бяха Естудиантес Ла Плата на 1/4-финалите и Расинг Клуб в срещите от финалната четворка. На 1/8-финалите пък бяха отстранени сънародниците от Интернационал.

Фламенго е първият финалист в Копа Либертадорес!

Фламенго пък беше почти безгрешен и буквално летеше до полуфиналите, като спечели всичките си шест мача от груповата фаза, а в директните елиминации "зелените" минаха без грешка през Университарио де Депортес от Перу и аржентинският гранд Ривър Плейт. Във финалната четворка обаче се разигра огромна драма, след като Витор Роке и компания загубиха болезнено с 0:3 първия мач срещу ЛДУ Кито от Еквадор, но на реванша в Сао Пауло направиха фамозен обрат за победа с 4:0.

Палмейрас сътвори чутовен обрат и мечтае за четвъртата си Копа Либертадорес

ПАЛМЕЙРАС - ФЛАМЕНГО



КОПА ЛИБЕРТАДОРЕС, ФИНАЛ



СТАРТОВИТЕ СЪСТАВИ



ПАЛМЕЙРАС: 1. Карлос Мигел, 12. Келвен, 15. Густаво Гомес, 6. Жефте, 40. Алан, 3. Бруно Фукс, 8. Андреас Перейра, 22. Хоакин Пикерес, 42. Хосе Лопес, 9. Витор Роке

Старши треньор: Абел Ферейра



ФЛАМЕНГО: 1. Аугустин Роси, 2. Гийермо Варела, 13. Данило, 4. Лео Перейра, Алекс Сандро, 5. Ерик Пулгар, 21. Жоржиньо, 10. Хьорхян Де Араскаета, 15. Хорхе Караскал, 16. Самуел Лино, Бруно Енрике

Старши треньор: Фелипе Луис



НАЧАЛО: 29 ноември 2025 г. (събота) | 23:00 часа

СТАДИОН: “Естадио Монументал”, Лима (Перу)

ГЛАВЕН СЪДИЯ: Дарио Умберто Ерера (Аржентина)