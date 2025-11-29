Популярни
Пълно класиране при отборите във Формула 1 след спринта в Катар

  • 29 ное 2025 | 16:51
  • 349
  • 0
Пълно класиране при отборите във Формула 1 след спринта в Катар

След като Джордж Ръсел и Андреа Кими Антонели завършиха съответно втори и шести в спринта на пистата „Лусайл“, отборът на Мерцедес прибави една точка към своя аванс пред Ред Бул в битката за второто място в конструкторския шампионат през 2025 година.

Преди финалните две дълги състезания за сезона във Формула 1 Сребърните стрели водят с 41 точки пред Биковете, чиито пилоти Макс Верстапен и Юки Цунода се класираха четвърти и пети в късата надпревара в Катар. В нея Ферари записа кръгла нула и вече изостава с цели 63 пункта от Мерцедес и спокойно можем да кажем, че Черните кончета няма могат за втора поредна година да завършат като подгласници на шампионите от Макларън.

Пиастри спечели трети пореден спринт в Катар, Норис вече докосва титлата във Формула 1
Пиастри спечели трети пореден спринт в Катар, Норис вече докосва титлата във Формула 1

Пълно класиране при отборите във Формула 1 след спринта в Катар:

  1. Макларън – 770 точки

  2. Мерцедес – 441

  3. Ред Бул – 400

  4. Ферари – 378

  5. Уилямс – 122

  6. Рейсинг Булс – 90

  7. Астън Мартин – 74

  8. Хаас – 73

  9. Заубер – 68

  10. Алпин – 22

Програма на уикенда за Гран При на Катар във Формула 1
Програма на уикенда за Гран При на Катар във Формула 1
Снимки: Sportal.bg

