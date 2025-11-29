Пълно класиране при отборите във Формула 1 след спринта в Катар

След като Джордж Ръсел и Андреа Кими Антонели завършиха съответно втори и шести в спринта на пистата „Лусайл“, отборът на Мерцедес прибави една точка към своя аванс пред Ред Бул в битката за второто място в конструкторския шампионат през 2025 година.

P2 and P6 for George and Kimi in the Qatar Sprint 💪



Kimi was handed a five second penalty for track limits.



Back for more later ➡️ pic.twitter.com/AHmEsODRPg — Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) November 29, 2025

Преди финалните две дълги състезания за сезона във Формула 1 Сребърните стрели водят с 41 точки пред Биковете, чиито пилоти Макс Верстапен и Юки Цунода се класираха четвърти и пети в късата надпревара в Катар. В нея Ферари записа кръгла нула и вече изостава с цели 63 пункта от Мерцедес и спокойно можем да кажем, че Черните кончета няма могат за втора поредна година да завършат като подгласници на шампионите от Макларън.

Пълно класиране при отборите във Формула 1 след спринта в Катар:

Макларън – 770 точки Мерцедес – 441 Ред Бул – 400 Ферари – 378 Уилямс – 122 Рейсинг Булс – 90 Астън Мартин – 74 Хаас – 73 Заубер – 68 Алпин – 22

