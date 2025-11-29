След като Джордж Ръсел и Андреа Кими Антонели завършиха съответно втори и шести в спринта на пистата „Лусайл“, отборът на Мерцедес прибави една точка към своя аванс пред Ред Бул в битката за второто място в конструкторския шампионат през 2025 година.
Преди финалните две дълги състезания за сезона във Формула 1 Сребърните стрели водят с 41 точки пред Биковете, чиито пилоти Макс Верстапен и Юки Цунода се класираха четвърти и пети в късата надпревара в Катар. В нея Ферари записа кръгла нула и вече изостава с цели 63 пункта от Мерцедес и спокойно можем да кажем, че Черните кончета няма могат за втора поредна година да завършат като подгласници на шампионите от Макларън.
Пълно класиране при отборите във Формула 1 след спринта в Катар:
Макларън – 770 точки
Мерцедес – 441
Ред Бул – 400
Ферари – 378
Уилямс – 122
Рейсинг Булс – 90
Астън Мартин – 74
Хаас – 73
Заубер – 68
Алпин – 22
