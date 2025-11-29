Популярни
Четирима пилоти ще стартират спринта в Катар от алеята пред боксовете

  • 29 ное 2025 | 14:31
Общо четирима пилоти ще започнат днешния спринт на пистата „Лусайл“ от края на алеята пред боксовете, след като избраха да направят промени по своите коли преди старта на късото състезание в Катар.

Така на стартовата решетка ще застанат само 16 коли, а от пит-лейна ще потеглят Ланс Строл, Люис Хамилтън и съотборниците в Алпин Пиер Гасли и Франко Колапинто. И четиримата отпаднаха още в края на първата фаза на квалификацията вчера, така че решението на техните екипи не е никак изненадващо.

Строл трябваше да потегли от 16-тото място, а Хамилтън, Гасли и Колапинто трябваше да се наредят на последните три позиции на старта. Единственият, който ще спечели от тези промени по стартовата решетка, е Лиам Лоусън, който трябваше да потегли 17-ти, но сега ще бъде преместен на 16-тата позиция.

Програма на уикенда за Гран При на Катар във Формула 1
