Четирима пилоти ще стартират спринта в Катар от алеята пред боксовете

Общо четирима пилоти ще започнат днешния спринт на пистата „Лусайл“ от края на алеята пред боксовете, след като избраха да направят промени по своите коли преди старта на късото състезание в Катар.

Така на стартовата решетка ще застанат само 16 коли, а от пит-лейна ще потеглят Ланс Строл, Люис Хамилтън и съотборниците в Алпин Пиер Гасли и Франко Колапинто. И четиримата отпаднаха още в края на първата фаза на квалификацията вчера, така че решението на техните екипи не е никак изненадващо.

Sprint Race Update 👇 pic.twitter.com/nB2i9HCmEW — BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) November 29, 2025

Строл трябваше да потегли от 16-тото място, а Хамилтън, Гасли и Колапинто трябваше да се наредят на последните три позиции на старта. Единственият, който ще спечели от тези промени по стартовата решетка, е Лиам Лоусън, който трябваше да потегли 17-ти, но сега ще бъде преместен на 16-тата позиция.

Снимки: Gettyimages