Го Ахед Ийгълс се извини за скандала и глоби футболиста си за грозните жестове

Футболистът на нидерландския Го Ахед Ийгълс Виктор Едвардсен бе глобен с 500 евро от клуба, след като се подигра на носа на халфа на Щутгарт Анжело Щилер в мача между двата отбора в четвъртък от Лига Европа.

Освен това 29-годишният швед е поднесъл и извинения на германския национал.

Скандал на мача на Щутгарт, играч на Го Ахед се подигра с физически дефект на немски национал

"Го Ахед Ийгълс и Виктор Едвардсен съжаляват за вчерашния инцидент. Клубът глоби футболиста с 500 евро, което ще бъдат дарени на благотворителна кауза, подкрепяна от клуба", написаха "орлите" в профила си в Х.

Go Ahead Eagles en Victor Edvardsen betreuren het incident van gisteravond. De club heeft Edvardsen een boete van 500 euro opgelegd, die wordt gedoneerd aan de maatschappelijke tak van de club. pic.twitter.com/AUr1IxXgmf — Go Ahead Eagles 🦅 (@GAEagles) November 28, 2025

Щутгарт спечели срещата с убедителното 4:0, но най-много коментари в социалните мрежи предизвика провокативното държание на шведа. Поведението му предизвика суматоха и на терена и едва не доведе до сбиване между играчите.