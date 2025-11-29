Популярни
Го Ахед Ийгълс се извини за скандала и глоби футболиста си за грозните жестове

  • 29 ное 2025 | 02:21
Го Ахед Ийгълс се извини за скандала и глоби футболиста си за грозните жестове

Футболистът на нидерландския Го Ахед Ийгълс Виктор Едвардсен бе глобен с 500 евро от клуба, след като се подигра на носа на халфа на Щутгарт Анжело Щилер в мача между двата отбора в четвъртък от Лига Европа.

Освен това 29-годишният швед е поднесъл и извинения на германския национал.

Скандал на мача на Щутгарт, играч на Го Ахед се подигра с физически дефект на немски национал
Скандал на мача на Щутгарт, играч на Го Ахед се подигра с физически дефект на немски национал

"Го Ахед Ийгълс и Виктор Едвардсен съжаляват за вчерашния инцидент. Клубът глоби футболиста с 500 евро, което ще бъдат дарени на благотворителна кауза, подкрепяна от клуба", написаха "орлите" в профила си в Х.

Щутгарт спечели срещата с убедителното 4:0, но най-много коментари в социалните мрежи предизвика провокативното държание на шведа. Поведението му предизвика суматоха и на терена и едва не доведе до сбиване между играчите.

