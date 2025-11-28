Скандал на мача на Щутгарт, играч на Го Ахед се подигра с физически дефект на немски национал

Футболистът на Го Ахед Ийгълс Виктор Едвардсен предизвика истински скандал по време на мача от Лига Европа между нидерландския тим и Щутгарт, спечелен от швабите с категоричното 0:4.

Щутгарт с голяма победа в Нидерландия

Шведът току-що бе влязъл в игра, когато грубо фаулира Атакан Каразор. Играчите на Щутгарт му направиха забележка за влизането, а в отговор Едвардсен започна да сочи носа на Анджело Щилер, подигравайки се иронично на лицето на германския национал. Полузащитникът има вроден физически дефект - т.нар. "заешка уста".

👀 Ugly scenes in the Europa League!



Go Ahead Eagles striker Victor Edvardsen mocked Stuttgart's Angelo Stiller with an insulting gesture directed at his nose.



After the match, Edvardsen said he acted on adrenaline and hadn't apologized - and wasn't sure if he would. pic.twitter.com/33SR8lsMev — DW Sports (@dw_sports) November 28, 2025

Жестовете му разгневиха играчите на Щутгарт и оттам избухна сблъсък с блъскане и яростни словесни престрелки. Самият Щилер изгуби самообладание, конфронтирайки се с Едвардсен, жестикулирайки бурно и спорейки със съдията Мохамед Ал-Хаким.

Съотборниците на Щилер също нападнаха нидерландския играч, а главният съдия Ал-Хаким трябваше енергично да се намеси, за да успокои страстите. В крайна сметка и Едвардсен, и Щилер получиха жълти картони.

Victor Edvardsen (Deventer Go Ahead Eagles) is seen mocking nose deformity and cleft lip of Angelo Stiller (VfB Stuttgart). pic.twitter.com/8BPh9LWUNF — gone rogue (@xtweetsonx) November 28, 2025

След срещата шведът говори за инцидента в интервю, въпреки че отказа да се извини за действията си. „Исках да влея малко допълнителна енергия в нашия отбор“, каза той, според VI. „Адреналинът ме надделя. Играя с много емоции. Все още не съм се извинил и не знам дали ще го направя. Той добави: „Ако го видя отново, бих могъл да се извиня. Но емоциите са част от футбола. Лесно е да се извиниш, но той каза и неща, за които не знаеш. Той също би могъл да ми се извини".

Коментаторът на нидерландската телевизия Ziggosport осъди поведението на Виктор Едвардсен, заявявайки: „Това е изключително антисоциално!“, а бившият нидерландски национал Уесли Снайдер, сега телевизионен анализатор, също разкритикува Едвардсен: "Намирам го за тъжно. Подобни неща са абсолютно неприемливи. Той иска да продължи да се държи като този корав човек. Ти си пример за подражание за децата. Това е просто тормоз. Мисля, че е ужасно. Като клуб, трябва да хванете това хлапе за ухото и да го заведете в съблекалнята на Щутгарт.Като играч, ти даваш пример. Децата виждат това и не бива да започват да го приемат за нормално".

Преди мача иначе също не липсваха скандали, тъй като фенове на Щутгарт бяха бити от полицията и върнати обратно в Германия. Германските привърженици имаха определена точка за среща, откъдето трябваше да вземат вече платените си билети, но силите на реда ги спряха, преди да стигнат дотам.

Установявайки, че привържениците нямат билети, полицаите дори не изчакали да им бъде обяснено, като са свалили феновете от автобусите и започнали да ги бият с палките си, съобщава "Билд". „Никога не съм преживявал такова нещо. Напълно непропорционално. Нашите фенове бяха свалени от автобуса. Бяха бити с палки.“

„Така унищожаваш фенската култура в Европа. Шокиран съм“, заяви президентът на ВфБ, Александер Верле, цитиран от Билд. Ръководството на германския клуб няма да остави нещата така: „Подадохме жалба и до УЕФА. Не можем просто да оставим това да отмине.“

Следвай ни:

Снимки: Imago