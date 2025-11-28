Норис: Ще бъде глупаво да не се опитам да спечеля

Лидерът в генералното класиране във Формула 1 Ландо Норис не успя да се пребори за място на първата редица на стартовата решетка за утрешния спринт в Катар и ще стартира зад съотборника си Оскар Пиастри и Джордж Ръсел.

Една от причините Норис да остане на третото място беше неговата грешка в края на финалната му летяща обиколка. Дори и без тази неточност обаче британецът надали щеше да се пребори за по-предна стартова позиция, тъй като Пиастри и Ръсел просто бяха по-бързи от него.

В своето изказване пред Sky Sports F1 пилотът на Макларън заяви, че е имал скоростта, но не е успял да сглоби цяла обиколка. Той също така коментира утрешния спринт, в който той ще се опита да спечели, но според него това ще бъде почти невъзможно постижение.

„Скоростта я имаше, но аз допуснах грешка в последния завой. Просто не направих цялостна обиколка. Ще бъде глупаво да не се опитам да спечеля, но е невъзможно да се изпреварва, така че мисля, че най-вероятно ще завърша трети. Да изпреваря Джордж на старта е може би най-доброто, на което мога да се надявам“, призна британецът.

Снимки: Gettyimages