Пиастри: Беше добър ден, което е хубава промяна

След трудните последни близо два месеца Оскар Пиастри изведнъж се върна на представянето, с което контролираше Формула 1 през първите 2/3 от сезон 2025.

Австралиецът направи един перфектен петъчен ден за Гран При на Катар, след като първи оглави класирането в свободната тренировка на „Лусайл“, а след това спечели и квалификацията за утрешния спринт на катарското трасе. След победата си в квалификационната сесия Пиастри заяви, че е доволен от днешния ден, които идва след един много тежък период за него.

„Беше добър ден, което е хубава промяна. Нещата се получиха още от старта, така че благодаря на отбора. Засега уикендът изглежда добре. Има някои неща, които да изчистим, което е хубаво след един полпозишън. Полпозишън само за спринта, но в момента ще взема всичко, което мога.



„В спринтовите уикенди е трудно да знаеш дали контролираш нещата, но през целия ден се чувствам добре и ние направихме някои промени преди квалификацията. Темпото го имаше през целия ден“, каза Пиастри.

