Иванина Малинова: Навсякъде се справихме добре

"Играхме много отборно. Имаше много добра енергия в полето и това много ми хареса". Това заяви волейболистката на Левски Иванина Малинова след категоричната победа срещу Славия. Центърът се отличи като една от най-добрите състезателки в столичното дерби.

"На блокада бяхме много добри и много дисциплинирани. В защита също. Като цяло мисля, че навсякъде се справихме добре", сподели пред камерата на БНТ Малинова.

На въпрос какъв аспект би подобрила тя в нейната игра, центърът отговори:

"Със сигурност на сервис бих искала да поработя малко повече."