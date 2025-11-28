Популярни
  Спартак (Варна)
  2. Спартак (Варна)
  Временни ограничения на движението ще има утре във Варна заради мача между Спартак и ЦСКА

  28 ное 2025 | 18:09
  • 140
  • 0
Временни ограничения на движението ще има утре във Варна заради срещата от 17-ия кръг на efbet Лигата между Спартак и ЦСКА, съобщиха от Общината. Мачът е от 17:30 часа на “Коритото”.

ЦСКА обяви програмата си до двубоя със Спартак (Вн), без контузии при "червените" след мача с Ботев
Движението ще бъде преустановено от 15:45 часа до 17:30 часа по ул. „Отец Паисий“ - в частта от кръстовището с бул. „Владислав Варненчик“ до кръстовището с бул. „Цар Освободител“. Освен това от 16:00 часа до 17:30 часа ограничение на движението ще има и по бул. „Цар Освободител“ – от кръстовището с ул. „Пирин“ до кръстовището с ул. „Отец Паисий“.

От 14:30 часа до 20:00 часа ще бъде спряно движението по ул. „Кирил Шиваров“, в участъка между ул. „Дойран“ и бул. „Цар Освободител“.

Община Варна призовава шофьорите да използват обходни маршрути и да се съобразят с ограниченията, за да се избегне допълнително натоварване около стадиона преди и след мача.

Мерките целят да осигурят безопасност и ред около спортното събитие.

