ЦСКА пусна билетите за последното шампионатно домакинство до края на годината

  • 28 ное 2025 | 14:30
  • 318
  • 1

Билетите за домакинския двубой на ЦСКА срещу Локомотив (Пловдив) от 18-ия кръг на Първа професионална лига вече са в продажба. Срещата ще се играе на 3 декември (сряда) от 18:00 ч. на Националния стадион „Васил Левски“.

Пропуски могат да бъдат закупени онлайн, на касите на ст. „Васил Левски“ на ул. „Гурко“ на 1 и 2 декември (работно време 10:00-17:00 ч.) и на 3 декември (работно време 11:00 ч. - до началото на второто полувреме на мача), както и в официалния фен магазин на ЦСКА пред ст. „Българска армия“ днес и утре (работно време 10:00-19:00 ч.).

Притежателите на абонаментни карти на ЦСКА могат да посетят двубоя с тях.

Цените на билетите са както следва:

• Сектор А, ВИП ложа 8 – 170 лв.
• Сектор А, ложи – 35 лв.
• Сектор А – 27 лв.
• Сектор Г – 15 лв.
• Сектор Б, блок 26 (гости) – 15 лв.

