"Соколите" очакват пълен стадион и голяма подкрепа

Преди възловия двубой между Спартак (Варна) и ЦСКА в събота варненци тренираха оптимално и интензивно от началото на седмицата на клубната си база на СК "Локомотив". В първата среща преди възобновяване на втория дял от първенството Спартак открадна точка срещу "армейците" в столицата, а голът на Алесандро Дос Сантош – Шанде, дошъл след самостоятелен рейд, бе един от шедьоврите в първенството до този момент. Статистиката в двубоите между двата отбора на ниво efbet Лига е безмилостна в полза ЦСКА - 72 победи за "армейците", 6 победи за Спартак, а в 14 срещи не е излъчен победител. Ръководството на клуба очаква голяма подкрепа от своите привърженици, които могат все още да закупят и дарителски билети като част от кампанията за финансово подпомагане на клуба. Двубоят ще бъде пропуснат от наказания стожер в отбраната Матео Петрашило, а неговото място ще бъде заето от Иван Алексиев, който игра в първите срещи като титуляр преди пристигането на Ангел Грънчов от Фратрия.

Треньорът Гьоко Хаджиевски ще излезе с най-доброто на този етап. Младежките национали Цветослав Маринов и Дамян Йорданов ще дърпат конците в средата на терена, подпомагани от плеймейкъра Бернардо Коуто. В предни позиции ще се разчита на нападателното трио Даниел Иванов, Шанде и Георг Стояновски. Двубоят между двата отбора е в събота на стадион "Спартак" от 17.30 часа.

/Пламен Трендафилов/