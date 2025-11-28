Популярни
Доктор Марко е бил изненадан от решението на Астън Мартин за Нюи

  • 28 ное 2025 | 17:01
Моторспорт съветникът на Ред Бул доктор Хелмут Марко призна в свое интервю за австрийският вестник Kleine Zeitung, че е бил изненадат от избора на Астън Мартин да назначи Ейдриън Нюи за ръководител на отбора си във Формула 1.

Новината беше обявена по-рано тази седмица, само няколко дни след появата на слуховете, че настоящият шеф на британския тим Анди Кауъл ще загуби своя пост. Това действително ще се случи, но Кауъл ще остане част от Астън Мартин, но на позицията главен стратегически директор.

„Това наистина ме изненада – призна доктор Марко. – Ще трябва да видим как ще се развият нещата. Това определено не е неговата сила. Неговата сила е в дизайна и тунинговането на колата, както и в следеното на качеството на производството и развитието. Изненадан съм, че сега той ще заеме по-ръководна позиция в отбора.“

Снимки: Gettyimages

