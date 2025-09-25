Популярни
  Кошмар за Серхио Рамос в Мексико: уловена "Паненка" и 6 допуснати гола във важен мач

Кошмар за Серхио Рамос в Мексико: уловена "Паненка" и 6 допуснати гола във важен мач

  25 сеп 2025 | 11:58
Кошмар за Серхио Рамос в Мексико: уловена “Паненка” и 6 допуснати гола във важен мач

Легендарният испански защитник Серхио Рамос тази сутрин изигра със сигурност най-кошмарния си мач с екипа на Монтерей, след като неговият тим беше разгромен с 2:6 при гостуването си на Толука в двубой от 10-ия кръг на мексиканската Апертура.

39-годишният Рамос не само, че беше в центъра на крехката защита на Монтерей в този мач, но и пропусна дузпа по нелеп начин, когато резултатът беше 1:0 в полза на неговия тим. В 20-ата минута капитанът на Райадос се нагърби с изпълнението от бялата точка, като го направи в любимия си стил “Паненка”, но противниковият вратар Уго Гонсалес разгада замисъла му и с лекота улови топката. За ветерана това беше първа неуспешна дузпа от 14 ноември 2020 година насам, когато той сгреши в мач за Испания, като оттогава насам имаше четири поредни сполучливи опита. Така, вместо Рамос и компания да вземат преднина от два гола, в следващите минути те се сринаха и още до почивката изоставаха с 2:4, а през втората част допуснаха още две попадения за тежката загуба с 2:6.

Поражението е още по-болезнено за Монтерей, тъй като дойде срещу пряк конкурент в челото на класирането. И двата тима имат актив от 22 точки, като Толука се изкачи на втората позиция, а Райадос се смъкнаха на третото място, докато Крус Асул остана лидер с 24 пункта. За "червените дяволи" това беше четвърта поредна победа, като така те прекъснаха серията на своя съперник от девет поредни шампионатни мача без загуба.

Снимки: Gettyimages

