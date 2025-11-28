Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Щутгарт
  3. Щутгарт с голяма победа в Нидерландия

Щутгарт с голяма победа в Нидерландия

  • 28 ное 2025 | 00:47
  • 144
  • 0

Щутгарт отнесе Го Ахед Ийгълс с 4:0 и се изкачи на 12-то място в класирането на Лига Европа. Това бе третата победа за "швабите" в турнира. Те доминираха в Нидерландия и водеха с два гола на почивката.

Отборът на Себастиан Хьонес започна агресивно и притисна съперника, но създаде първата си сериозна опасност в 16-ата минута, когато Бусер спаси удар на Левелинг. Бившият играч на Гройтер Фюрт изведе Щутгарт напред малко по-късно, след като завърши отлична комбинация. Гостите продължиха да доминират и стигнаха до втори гол в 35-ата минута, а голмайстор отново бе Левелинг.

След почивката Гоу Ахед Ийгълс показа по-добра игра и организира няколко опасни атаки, но по-сериозните ситуации отново бяха пред тяхната врата. Билал Ел Ханус направи резултата 0:3 след втората асистенция на Ундав в мача. Мачът бе решен, но към неговия край се стигна до нерви, след като домакините започнаха да действат грубо, а гостите отговориха. В последната третина на мача бяха показани шест жълти картона. В добавеното време резервата Бадредин Буанани отбеляза четвърти гол за "швабите".

Снимки: Imago

