Щутгарт с голяма победа в Нидерландия

Щутгарт отнесе Го Ахед Ийгълс с 4:0 и се изкачи на 12-то място в класирането на Лига Европа. Това бе третата победа за "швабите" в турнира. Те доминираха в Нидерландия и водеха с два гола на почивката.

Отборът на Себастиан Хьонес започна агресивно и притисна съперника, но създаде първата си сериозна опасност в 16-ата минута, когато Бусер спаси удар на Левелинг. Бившият играч на Гройтер Фюрт изведе Щутгарт напред малко по-късно, след като завърши отлична комбинация. Гостите продължиха да доминират и стигнаха до втори гол в 35-ата минута, а голмайстор отново бе Левелинг.

Stuttgart stun Go Ahead Eagles 🌟#UEL pic.twitter.com/loaxI2O2yD — UEFA Europa League (@EuropaLeague) November 27, 2025

След почивката Гоу Ахед Ийгълс показа по-добра игра и организира няколко опасни атаки, но по-сериозните ситуации отново бяха пред тяхната врата. Билал Ел Ханус направи резултата 0:3 след втората асистенция на Ундав в мача. Мачът бе решен, но към неговия край се стигна до нерви, след като домакините започнаха да действат грубо, а гостите отговориха. В последната третина на мача бяха показани шест жълти картона. В добавеното време резервата Бадредин Буанани отбеляза четвърти гол за "швабите".

