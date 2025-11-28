Никола Цолов преди дебюта във Ф2: Нямам търпение, много съм щастлив

Исторически момент за българския моторен спорт! Никола Цолов е на прага да сбъдне най-голямата си мечта, като новата стъпка Формула 2 започва още днес. Младият ни талант ще направи своя дългоочакван дебют във Формула 2, последното стъпало преди бляскавия свят на кралските гонки.

В навечерието на този вълнуващ момент в Катар Никола Цолов даде специално интервю за DIEMA SPORT 3.

„Това да карам последните два кръга във Формула 2 този сезон, е нещо, което въобще не съм го очаквал, както и че е възможно, дори след като завърших сезона. Но съм много щастлив, че се отвори тази възможност и сега мога да науча възможно най-много на две писти, които не познавам добре, даже въобще. Катар особено. Така че да, много опит за догодина, който ще бъде важен“, сподели Никола Цолов.

Какво очаква Никола Цолов във Формула 2?

„Предполагам, че ще бъде малко по-различно от тестовата кола, но нямам търпение реално вече започна и да разбера какво се случва вътре в колата. Предполагам, че ще е подобно на Формула 3 в някои черти, понеже гумите са по-големи, както тази година в Формула 3, новата промяна. Но също така е много по-тежка, много по-трудно се запазва след някои моменти, предполагам. И спирачките, разбира се, са голямата част“, каза още Цолов.

Относно пит-стоповете, които сега ще има във Формула 2, Българския лъв каза: „Пит-стопът е голяма част, понеже има много повече неща, които се случват отколкото се вижда отвън. Наистина, доста по-просто изглежда. Но мисля, че достатъчно съм практикувал вече на тестовете и на симулатора. Тук, с отбора преди малко, правихме пит-стоп тренировка в бокса. Така, че вярвам, че съм добре подготвен и нямам никакви съмнения, че ще се справя добре с това“, уточни Цолов.

Никола Цолов дебютира във Формула 2 с номера на Дани Рикардо

“В момента, в който разбрахме, че ще имам стартове във Формула 2, започнах да тренирам се по-усилено отвсякога. Понеже тук сигурно ще бъде най-трудното от цялата година. Но е хубаво все пак да започна с такова състезание, понеже всичко след това се очаква да е по-лесно. Но да, много тренировки в последните най-вече два месеца. Физически, както и във всички аспекти. Така, че, мисля, че съм добре подготвен и не би трябвало да имам проблеми“, завърши Никола Цолов.

Снимки: Red Bull Content Pool