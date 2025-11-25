Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Никола Цолов дебютира във Формула 2 с номера на Дани Рикардо

Никола Цолов дебютира във Формула 2 с номера на Дани Рикардо

  • 25 ное 2025 | 15:31
  • 1434
  • 0

Този уикенд Никола Цолов ще направи своя дебют във Формула 2 на отбора на Кампос. Българския лъв ще участва в последните два кръга за сезон 2025 в Катар и Абу Даби на мястото на испанеца Пепе Марти, който напусна Формула 2, за да се насочи към Формула Е.

Официално: Никола Цолов дебютира във Формула 2 този месец
Официално: Никола Цолов дебютира във Формула 2 този месец

Във Формула 2 обаче Цолов няма да може да използва своя любим №12, с който спечели титлата в испанската Формула 4 през 2022 година и завърши втори във Формула 3 през тази. Вместо това Български лъв ще трябва да се състезава с №3, който до момента беше използван от Марти.

Причината за това е фактът, че във Формула 2, подобно на Формула 3, пилотите нямат правото да си избират с кой номер да се състезават. Вместо това техните номера се определят на база класирането на техния отбор с шампионата от предходния сезон. В случая Кампос завърши на второто място през 2024 година и съответно през този сезон двете коли на испанския тим са с №3 и №4.

Българския лъв: Искам добри резултати, нямам големи очаквания
Българския лъв: Искам добри резултати, нямам големи очаквания

Феновете на спорта веднага могат да направят асоциация с Дениъл Рикардо, който използва №3 в своята кариера във Формула 1 между 2014 и 2024. В пет от тези години австралиецът кара за Ред Бул, което прави асоциацията още по-лесна предвид факта, че Никола е част от академията на Биковете и се състезава с техните цветове. В по-исторически план №3 традиционно е свързван с отбора на Тиръл, който използва №3 и №4 в продължение на над 20 години между 1974 и 1995.

Никола Цолов с най-много подиуми за сезона във Формула 3
Никола Цолов с най-много подиуми за сезона във Формула 3

Иначе в своята кариера Никола Цолов е карал още с №9 и №25 във Формула 3 с отбора на АРТ, съответно през 2023 и 2024.

Следвай ни:

Снимки: Владимир Иванов

Още от Моторни спортове

Нювил с глоба за превишена скорост в Саудитска Арабия

Нювил с глоба за превишена скорост в Саудитска Арабия

  • 25 ное 2025 | 15:04
  • 246
  • 0
Показаха как ще изглежда суперспециалния етап на рали „Монте Карло“ догодина

Показаха как ще изглежда суперспециалния етап на рали „Монте Карло“ догодина

  • 25 ное 2025 | 15:01
  • 223
  • 0
Ферари ще проверява стратегията на Леклер от Лас Вегас

Ферари ще проверява стратегията на Леклер от Лас Вегас

  • 25 ное 2025 | 14:50
  • 314
  • 0
Пирели се отказва от най-меките си гуми след само една година

Пирели се отказва от най-меките си гуми след само една година

  • 25 ное 2025 | 14:42
  • 747
  • 0
Мекис: В Катар всичко ще е различно от Лас Вегас

Мекис: В Катар всичко ще е различно от Лас Вегас

  • 25 ное 2025 | 13:52
  • 673
  • 0
Ето кой е най-добрият уличен пилот във Формула 1 през 2025 година

Ето кой е най-добрият уличен пилот във Формула 1 през 2025 година

  • 25 ное 2025 | 13:51
  • 1123
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

ФИФА погна още един роден клуб - българските отбори с осем забрани за трансфери само от последния месец

ФИФА погна още един роден клуб - българските отбори с осем забрани за трансфери само от последния месец

  • 25 ное 2025 | 11:26
  • 17177
  • 9
Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

  • 25 ное 2025 | 07:10
  • 544479
  • 30
Шампионската лига се завръща с все по-решителни битки

Шампионската лига се завръща с все по-решителни битки

  • 25 ное 2025 | 05:39
  • 8858
  • 2
Челси и Барселона обещават зрелище на "Стамфорд Бридж"

Челси и Барселона обещават зрелище на "Стамфорд Бридж"

  • 25 ное 2025 | 06:00
  • 7309
  • 14
Манчестър Сити гони четвърти пореден успех в Шампионска лига

Манчестър Сити гони четвърти пореден успех в Шампионска лига

  • 25 ное 2025 | 07:00
  • 2850
  • 1
Голям мач от Евролигата в "Арена Ботевград" тази вечер

Голям мач от Евролигата в "Арена Ботевград" тази вечер

  • 25 ное 2025 | 06:15
  • 7462
  • 2