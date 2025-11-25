Никола Цолов дебютира във Формула 2 с номера на Дани Рикардо

Този уикенд Никола Цолов ще направи своя дебют във Формула 2 на отбора на Кампос. Българския лъв ще участва в последните два кръга за сезон 2025 в Катар и Абу Даби на мястото на испанеца Пепе Марти, който напусна Формула 2, за да се насочи към Формула Е.

Официално: Никола Цолов дебютира във Формула 2 този месец

Във Формула 2 обаче Цолов няма да може да използва своя любим №12, с който спечели титлата в испанската Формула 4 през 2022 година и завърши втори във Формула 3 през тази. Вместо това Български лъв ще трябва да се състезава с №3, който до момента беше използван от Марти.

Причината за това е фактът, че във Формула 2, подобно на Формула 3, пилотите нямат правото да си избират с кой номер да се състезават. Вместо това техните номера се определят на база класирането на техния отбор с шампионата от предходния сезон. В случая Кампос завърши на второто място през 2024 година и съответно през този сезон двете коли на испанския тим са с №3 и №4.

Българския лъв: Искам добри резултати, нямам големи очаквания

Феновете на спорта веднага могат да направят асоциация с Дениъл Рикардо, който използва №3 в своята кариера във Формула 1 между 2014 и 2024. В пет от тези години австралиецът кара за Ред Бул, което прави асоциацията още по-лесна предвид факта, че Никола е част от академията на Биковете и се състезава с техните цветове. В по-исторически план №3 традиционно е свързван с отбора на Тиръл, който използва №3 и №4 в продължение на над 20 години между 1974 и 1995.

Никола Цолов с най-много подиуми за сезона във Формула 3

Иначе в своята кариера Никола Цолов е карал още с №9 и №25 във Формула 3 с отбора на АРТ, съответно през 2023 и 2024.

Следвай ни:

Снимки: Владимир Иванов