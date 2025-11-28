Популярни
  2. Рома
  3. Гасперини: Направихме твърде много грешки

Гасперини: Направихме твърде много грешки

  • 28 ное 2025 | 03:27
Гасперини: Направихме твърде много грешки

Треньорът на Рома Джан Пиеро Гасперини не бе във възторг, въпреки успеха с 2:1 над Мидтиланд в Лига Европа. Той разкритикува играчите си за прекалено многото грешки, които допуснаха в хода на мача. Затова е задължително отборът да вдигне нивото на представянето си в следващия голям сблъсък в Серия "А" срещу шампиона Наполи.

„Пропуснахме възможност да изиграем по-добър мач. Допуснахме твърде много положения пред нашата врата. Трябва да възстановим енергията си и да покажем съвсем различно лице в неделя“, заяви той на пресконференцията си след двубоя.

Гасперини коментира и състоянието на Ману Коне, който беше принудително заменен през първото полувреме: „Нека изчакаме и ще видим. Има силна контузия, но не изглежда сериозно.“

Следващият мач за Рома, който е начело в класирането на Серия "А", е тежък тест срещу действащия шампион Наполи.

„Очакваме с нетърпение мача срещу Наполи, нормално е да мислим за него. Въпреки това, за да се подготвиш добре, трябва и да играеш добре. Отключихме резултата рано, след това се отпуснахме и накрая допуснахме гол. Трябва да играеш всеки мач до самия край, не може да гледаш напред към това кога ще влезеш под душа.“ С наполи се познаваме добре. Силата им е в техния състав, имат страхотен отбор, те са шампиони на Италия. Знаем, че трябва да играем на върха на възможностите си. Ще се изправим срещу един от най-силните отбори в Италия. За разлика от мачовете ни срещу Интер и Милан, този път трябва да постигнем по-добър резултат. Премерваме сили с най-силните отбори, така че да видим докъде сме стигнали“, завърши Гасперини.

Снимки: Gettyimages

