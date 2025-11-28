Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Астън Вила
  3. Емери: В този турнир, ако не уажаваш съперника, може да стане лошо

  • 28 ное 2025 | 02:54
  • 301
  • 0

Мениджърът на Астън Вила Унай Емери изрази мнението си след победата 2:1 над Йънг Бойс в Лига Европа. Англичаните можеха да спечелят и по-комфортна победа, тъй като водеха с два гола, но дадоха възможност на съперника да се върне в мача. Наставникът не бе доволен именно от това отпускане и предупреди, че в този турнир никой съперник не е за подценяване.

„Имаме 12 точки. Преживяхме лош момент в този турнир със загубата от Го Ахед Ийгълс. Но в това състезание, ако не уважаваш всеки отбор и самия турнир, можеш да получиш лош резултат в определени моменти“, заяви Емери.

„След това обаче се концентрирахме сериозно върху надпреварата и подходихме с уважение към всеки съперник. Днес победихме отбор, който беше по-добър от последния ни мач в Лига Европа срещу Макаби (Тел Авив), а и ние играхме по-добре. Днешният мач беше наистина много добър по отношение на начина, по който доминирахме и взехме предимство в резултата. Миналата година имахме нужда от голове в края, за да влезем в топ осем, и разбира се, ако можем да вкарваме, е по-добре да се възползваме от това предимство", допълни специалистът.

"Мисля обаче, че през второто полувреме се отпуснахме малко. Бяхме близо до създаването на положения и отбелязването на голове, но не бяхме достатъчно безпощадни. Трябва да сме постоянни и безкомпромисни в моментите, в които можехме да вкараме повече, защото след като не го направихме, те създадоха две положения и отбелязаха един гол. И в последните минути изпаднахме в затруднение. Разбира се, продължихме да доминираме повече или по-малко, но що се отнася до постоянството и изискванията, които искаме да наложим в нашия състав, днес в края на мача не се справихме“, завърши испанецът.

Снимки: Gettyimages

