Гасперини ще може да разчита на още двама нападатели за мача на Рома в ЛЕ

Треньорът на Рома Джан Пиеро Гасперини потвърди, че нападателите Пауло Дибала и Леон Бейли са възстановени за двубоя на тима срещу датския Мидтиланд в Лига Европа.
"Това е важен мач за нас, който ни позволява и да не мислим много за Наполи засега. Датчаните са силен отбор, практикуват добър нападател футбол и имат качествени млади играчи. Те спечелиха четири срещи в Европа. Ще бъде отворен мач, ще търсим головете. Дания и Норвегия работят отлично във футбола. Към физиката прибавиха техническо качество и се развиват добре. Стига само да видите резултатите на националните им отбори", предупреди италианският треньор
"Искаме да играем до края във всички турнири. Нямаме проблем с умората, всички са добре и могат да изиграят поредни мачове. Не може да се говори само за физическата кондиция, във футбола има още много неща. Отборът е добре, защото подобри уменията си да играе тактически и технически на по-добро ниво. Сега имаме повече възможности, а започнахме да печелим и по-често при гостуванията си. Имаме добри играчи, защото в противен случай само многото работа нямаше да стига", коментира специалистът.
"Дибала и Бейли са здрави. Направиха първа тренировка вчера и ако всичко е наред, ще бъдат готови за мача. Минутите са нещо относително, важното е да са добре. Имах една идея за отбора през октомври, тя се промени през ноември и декември. Пазарът е отворен едва през януари, не по-рано. Сега съм доволен от всички и от тези, които играят по-малко", каза още Гасперини.
Снимки: Gettyimages