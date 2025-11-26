Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Рома
  3. Гасперини ще може да разчита на още двама нападатели за мача на Рома в ЛЕ

Гасперини ще може да разчита на още двама нападатели за мача на Рома в ЛЕ

  • 26 ное 2025 | 16:55
  • 510
  • 0

Треньорът на Рома Джан Пиеро Гасперини потвърди, че нападателите Пауло Дибала и Леон Бейли са възстановени за двубоя на тима срещу датския Мидтиланд в Лига Европа.

"Това е важен мач за нас, който ни позволява и да не мислим много за Наполи засега. Датчаните са силен отбор, практикуват добър нападател футбол и имат качествени млади играчи. Те спечелиха четири срещи в Европа. Ще бъде отворен мач, ще търсим головете. Дания и Норвегия работят отлично във футбола. Към физиката прибавиха техническо качество и се развиват добре. Стига само да видите резултатите на националните им отбори", предупреди италианският треньор

"Искаме да играем до края във всички турнири. Нямаме проблем с умората, всички са добре и могат да изиграят поредни мачове. Не може да се говори само за физическата кондиция, във футбола има още много неща. Отборът е добре, защото подобри уменията си да играе тактически и технически на по-добро ниво. Сега имаме повече възможности, а започнахме да печелим и по-често при гостуванията си. Имаме добри играчи, защото в противен случай само многото работа нямаше да стига", коментира специалистът.

"Дибала и Бейли са здрави. Направиха първа тренировка вчера и ако всичко е наред, ще бъдат готови за мача. Минутите са нещо относително, важното е да са добре. Имах една идея за отбора през октомври, тя се промени през ноември и декември. Пазарът е отворен едва през януари, не по-рано. Сега съм доволен от всички и от тези, които играят по-малко", каза още Гасперини. 

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Хари Кейн: Арсенал се възползва от промяната във Висшата лига

Хари Кейн: Арсенал се възползва от промяната във Висшата лига

  • 26 ное 2025 | 13:41
  • 3769
  • 4
Ули Хьонес с унищожителна критика към Барса: Във всяка друга страна този клуб нямаше да играе в най-горната дивизия

Ули Хьонес с унищожителна критика към Барса: Във всяка друга страна този клуб нямаше да играе в най-горната дивизия

  • 26 ное 2025 | 13:15
  • 2770
  • 12
Бъдещето на треньора на Груев в Лийдс е под въпрос

Бъдещето на треньора на Груев в Лийдс е под въпрос

  • 26 ное 2025 | 12:54
  • 1032
  • 0
Ливърпул ще се опита да реши част от проблемите през януари

Ливърпул ще се опита да реши част от проблемите през януари

  • 26 ное 2025 | 12:29
  • 1667
  • 2
Естевао засенчи Ямал и заяви: Това беше перфектна вечер

Естевао засенчи Ямал и заяви: Това беше перфектна вечер

  • 26 ное 2025 | 12:11
  • 1769
  • 1
Филип Кръстев донесе точка на Оксфорд с драматичен късен гол в гостуването на Норич

Филип Кръстев донесе точка на Оксфорд с драматичен късен гол в гостуването на Норич

  • 26 ное 2025 | 11:13
  • 6327
  • 8
Виж всички

Водещи Новини

УЕФА предупреди Лудогорец, съперник на "орлите" пък отнесе 10 000 евро глоба заради нелепо провинение в Разград

УЕФА предупреди Лудогорец, съперник на "орлите" пък отнесе 10 000 евро глоба заради нелепо провинение в Разград

  • 26 ное 2025 | 16:26
  • 8495
  • 2
Предотвратиха голям бой между фенове на Левски и ЦСКА, мелето приключило със счупен прозорец и повредени коли (видео)

Предотвратиха голям бой между фенове на Левски и ЦСКА, мелето приключило със счупен прозорец и повредени коли (видео)

  • 26 ное 2025 | 12:46
  • 31829
  • 97
Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

  • 26 ное 2025 | 07:10
  • 54965
  • 32
В Шампионската лига става все по-напечено

В Шампионската лига става все по-напечено

  • 26 ное 2025 | 05:02
  • 16532
  • 0
Филип Кръстев от Оксфорд: Много таланти бяха провалени. Това ще е годината на Левски!

Филип Кръстев от Оксфорд: Много таланти бяха провалени. Това ще е годината на Левски!

  • 26 ное 2025 | 09:00
  • 9727
  • 16
Лидерите Арсенал и Байерн излизат в титаничен сблъсък на "Емиратс"

Лидерите Арсенал и Байерн излизат в титаничен сблъсък на "Емиратс"

  • 26 ное 2025 | 05:33
  • 8800
  • 11