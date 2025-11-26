Гасперини ще може да разчита на още двама нападатели за мача на Рома в ЛЕ

Треньорът на Рома Джан Пиеро Гасперини потвърди, че нападателите Пауло Дибала и Леон Бейли са възстановени за двубоя на тима срещу датския Мидтиланд в Лига Европа.

"Това е важен мач за нас, който ни позволява и да не мислим много за Наполи засега. Датчаните са силен отбор, практикуват добър нападател футбол и имат качествени млади играчи. Те спечелиха четири срещи в Европа. Ще бъде отворен мач, ще търсим головете. Дания и Норвегия работят отлично във футбола. Към физиката прибавиха техническо качество и се развиват добре. Стига само да видите резултатите на националните им отбори", предупреди италианският треньор

Gian Piero Gasperini has confirmed that Paulo Dybala and Leon Bailey should be available for Roma’s Europa League test against top-of-the-table Midtjylland on Thursday evening, and has explained what makes the Danish side such a threat. pic.twitter.com/mlYRmyTMhn — Football Italia (@footballitalia) November 26, 2025

"Искаме да играем до края във всички турнири. Нямаме проблем с умората, всички са добре и могат да изиграят поредни мачове. Не може да се говори само за физическата кондиция, във футбола има още много неща. Отборът е добре, защото подобри уменията си да играе тактически и технически на по-добро ниво. Сега имаме повече възможности, а започнахме да печелим и по-често при гостуванията си. Имаме добри играчи, защото в противен случай само многото работа нямаше да стига", коментира специалистът.

Gasperini: "The transfer window? I’m satisfied with the development of all the players, and it seems like there’s a good level of confidence. We need to be careful about bringing in players just for the sake of bringing them in." https://t.co/ojA9PkdkgM — RomaPress (@ASRomaPress) November 26, 2025

"Дибала и Бейли са здрави. Направиха първа тренировка вчера и ако всичко е наред, ще бъдат готови за мача. Минутите са нещо относително, важното е да са добре. Имах една идея за отбора през октомври, тя се промени през ноември и декември. Пазарът е отворен едва през януари, не по-рано. Сега съм доволен от всички и от тези, които играят по-малко", каза още Гасперини.

