Кристанте смята, че Рома се цели в Лига Европа

Полузащитникът на Рома Браян Кристанте заяви категорично, че той и съотборниците му се стремят да спечелят Лига Европа този сезон. Въпреки това той призова феновете да не изпадат в крайности – нито в прекалена еуфория, нито в голямо разочарование, докато отборът е на върха в класирането на Серия А. Вниманието сега се насочва към Лига Европа, където нещата не са толкова лесни за „джалоросите“. В момента те се намират на 18-о място и в четвъртък вечер ще посрещнат лидера Мидтиланд. Датският отбор е спечелил и четирите си мача в надпреварата досега.

„Давам най-доброто от себе си, правя каквото треньорът поиска от мен. Адаптирам се лесно към всяка роля, знам как да ги изпълнявам“, каза Кристанте.

LIVE - La conferenza stampa di Gian Piero Gasperini e Bryan Cristante alla vigilia di Roma-Midtjylland https://t.co/rPcKbTFyH3 — AS Roma (@OfficialASRoma) November 26, 2025

Футболистът подчерта важността на умерените реакции и запазването на спокойствие в съблекалнята и сред привържениците.

„Постъпихме добре, като осъзнахме, че все още е рано, и останахме здраво стъпили на земята. Трябва да продължим така, подхождайки към всеки мач с баланс. Феновете също трябва да разберат, че не можем да се вълнуваме прекалено, нито да се отчайваме – балансът е ключът“, каза още Кристанте

Ci sono ancora biglietti per la partita all’Olimpico contro il Midtjylland 💛❤️



Acquista ora il tuo biglietto!

🎟️ https://t.co/ytzoWCWSpN#ASRoma pic.twitter.com/VaK7Ohoafe — AS Roma (@OfficialASRoma) November 23, 2025

Халфът коментира и работата си със старши треньора Гасперини след съвместния им престой в Аталанта.

„Същото е, както когато го напуснах в Бергамо. Знаех, че е добър, важното е да го следваме и да се убедим, че той е правилният човек, когото да следваме. Направихме го веднага. Треньорът е силен и го е показвал навсякъде“, добави Кристанте.

Халфът беше попитан дали все още мисли за загубата на Рома с дузпи от Севиля във финала на Лига Европа през сезон 2022/23 под ръководството на Жозе Моуриньо.

„Остави горчив вкус в устата ни, но не можем да се губим твърде много в миналото. Бяхме близо до спечелването на Лига Европа, знаем колко е хубаво да играеш финали и да печелиш. Искаме да продължим напред и да се справим добре. Целта е да спечелим този турнир“, уточни Кристанте.