Халф на Наполи може да се подложи на операция

Халфът на Наполи Били Гилмор може да се подложи на операция заради пубалгия, която го измъчва от началото на месеца, съобщава “Скай Спорт Италия”.

След консултация на 24-годишния играч със специалист в Лондон, в клуба обмислят този вариант и ако се стигне до интервенцията, шотландският национал ще отсъства около месец и половина. Неговата липса е пореден удар за италианския шампион в халфовата линия предвид тежките контузии на Кевин Де Бройне и Андре-Франк Замбо Ангиса. През настоящия сезон Гилмор има 12 мача и 1 гол за Наполи, а заради болките си в слабините той пропусна мачовете с Айнтрахт (Франкфурт) (0:0), Болоня (0:2), Аталанта (3:1) и Карабах (3:0).

