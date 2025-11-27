Популярни
Халф на Наполи може да се подложи на операция

  • 27 ное 2025 | 19:10
Халфът на Наполи Били Гилмор може да се подложи на операция заради пубалгия, която го измъчва от началото на месеца, съобщава “Скай Спорт Италия”.

След консултация на 24-годишния играч със специалист в Лондон, в клуба обмислят този вариант и ако се стигне до интервенцията, шотландският национал ще отсъства около месец и половина. Неговата липса е пореден удар за италианския шампион в халфовата линия предвид тежките контузии на Кевин Де Бройне и Андре-Франк Замбо Ангиса. През настоящия сезон Гилмор има 12 мача и 1 гол за Наполи, а заради болките си в слабините той пропусна мачовете с Айнтрахт (Франкфурт) (0:0), Болоня (0:2), Аталанта (3:1) и Карабах (3:0).

