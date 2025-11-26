Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Наполи
  3. Конте: Това беше специална вечер за Неапол

Конте: Това беше специална вечер за Неапол

  • 26 ное 2025 | 02:28
  • 93
  • 0
Конте: Това беше специална вечер за Неапол

Треньорът на Наполи Антонио Конте бе щастлив след успеха с 2:0 над Карабах в Шампионската лига. Тази победа дойде в деня на годишнината от смъртта на Диего Марадона и това я направи още по-специална за феновете в Неапол.

„Беше специална вечер за Неапол, за Наполи, за всички неаполитанци. Марадона представлява нещо, което е трудно да се обясни, освен ако не си тук, така че искахме да почетем този ден“, заяви Конте.

Лошата новина за наставника е, че кризата с контузиите се задълбочава, след като Мигел Гутиерес отпадна от сметките заради навяхване по време на вчерашната тренировка. Той се присъедини към Андре-Франк Замбо Ангиса, Били Гилмор, Кевин Де Бройне, Леонардо Спинацола и Ромелу Лукаку в лазарета.

Мактоминей изведе Наполи до успех, Хойлунд пропусна дузпа
Мактоминей изведе Наполи до успех, Хойлунд пропусна дузпа

„Намираме се в много трудна ситуация. Тази вечер на пейката имаше седем играчи, двама от които бяха вратари, а други двама – млади таланти. Времената са тежки и е така от началото на сезона. Когато нямаш много играчи, от които да избираш, трябва да намираш различни решения, като същевременно осъзнаваш рисковете от постоянното използване на едни и същи футболисти и вероятността от нови контузии. Изиграхме няколко добри мача срещу Аталанта и Карабах, който, нека не забравяме, направи 2:2 с Челси, победи Бенфика и Копенхаген. В Шампионската лига няма лесни мачове“, допълни специалистът.

Той се върна към темата за позитивната енергия и настоя, че именно това се е опитвал да опише по време на спора след мача с Болоня.

„Енергията е толкова важна. Аз трябва да съм първият, който има много енергия, за да я предам на отбора. Поех отговорност в Болоня, като казах, че може би не предавам енергията, която искам. Енергията е фундаментална, нуждаем се от правилното ниво, да си помагаме, да можем да страдаме заедно за обща цел. Понякога хората съдят отборите по резултатите, но аз казвам, че в такава трудна кампания, в която постоянно догонваме, е тежко. Има много ситуации, които мога да контролирам, но контузиите не са една от тях. Вчера имахме само 15 минути за тренировка заради буря и в тези 15 минути Гутиерес получи навяхване. Хората гледат резултатите и казват: „А, Наполи е в криза“, но не и обстоятелствата около тези резултати. Когато сме в извънредна ситуация, усещам, че нивото на отговорност у всеки се е повишило експоненциално, тъй като играчите осъзнават колко е трудно и каква е опасността, пред която сме изправени“, допълни Конте.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Геният на Йълдъз вдъхнови Ювентус за инфарктен успех в Норвегия

Геният на Йълдъз вдъхнови Ювентус за инфарктен успех в Норвегия

  • 25 ное 2025 | 23:54
  • 7396
  • 3
Гуардиола рискува и това доведе до загуба на Манчестър Сити

Гуардиола рискува и това доведе до загуба на Манчестър Сити

  • 25 ное 2025 | 23:48
  • 10119
  • 23
Интересни резултати и някои изненади в Шампионската лига

Интересни резултати и някои изненади в Шампионската лига

  • 26 ное 2025 | 00:09
  • 20734
  • 5
Челси смачка Барселона на “Стамфорд Бридж”

Челси смачка Барселона на “Стамфорд Бридж”

  • 25 ное 2025 | 23:52
  • 18364
  • 164
Чаби Алонсо: Знаем, че последните резултати на Реал Мадрид не са желаните

Чаби Алонсо: Знаем, че последните резултати на Реал Мадрид не са желаните

  • 25 ное 2025 | 20:26
  • 2024
  • 4
“Стъпчи го, стъпчи го”: разглеждат крайни скандирания на фенове на Барселона срещу Нико Уилямс

“Стъпчи го, стъпчи го”: разглеждат крайни скандирания на фенове на Барселона срещу Нико Уилямс

  • 25 ное 2025 | 19:34
  • 1825
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Интересни резултати и някои изненади в Шампионската лига

Интересни резултати и някои изненади в Шампионската лига

  • 26 ное 2025 | 00:09
  • 20734
  • 5
Челси смачка Барселона на “Стамфорд Бридж”

Челси смачка Барселона на “Стамфорд Бридж”

  • 25 ное 2025 | 23:52
  • 18364
  • 164
Реал Мадрид излъга Апоел след страхотно шоу в Ботевград

Реал Мадрид излъга Апоел след страхотно шоу в Ботевград

  • 25 ное 2025 | 21:52
  • 16519
  • 5
Гуардиола рискува и това доведе до загуба на Манчестър Сити

Гуардиола рискува и това доведе до загуба на Манчестър Сити

  • 25 ное 2025 | 23:48
  • 10119
  • 23
Геният на Йълдъз вдъхнови Ювентус за инфарктен успех в Норвегия

Геният на Йълдъз вдъхнови Ювентус за инфарктен успех в Норвегия

  • 25 ное 2025 | 23:54
  • 7396
  • 3
ФИФА се смили над Кристиано Роналдо след червения му картон

ФИФА се смили над Кристиано Роналдо след червения му картон

  • 25 ное 2025 | 18:54
  • 19765
  • 61