Конте: Това беше специална вечер за Неапол

Треньорът на Наполи Антонио Конте бе щастлив след успеха с 2:0 над Карабах в Шампионската лига. Тази победа дойде в деня на годишнината от смъртта на Диего Марадона и това я направи още по-специална за феновете в Неапол.

„Беше специална вечер за Неапол, за Наполи, за всички неаполитанци. Марадона представлява нещо, което е трудно да се обясни, освен ако не си тук, така че искахме да почетем този ден“, заяви Конте.

Лошата новина за наставника е, че кризата с контузиите се задълбочава, след като Мигел Гутиерес отпадна от сметките заради навяхване по време на вчерашната тренировка. Той се присъедини към Андре-Франк Замбо Ангиса, Били Гилмор, Кевин Де Бройне, Леонардо Спинацола и Ромелу Лукаку в лазарета.

Мактоминей изведе Наполи до успех, Хойлунд пропусна дузпа

„Намираме се в много трудна ситуация. Тази вечер на пейката имаше седем играчи, двама от които бяха вратари, а други двама – млади таланти. Времената са тежки и е така от началото на сезона. Когато нямаш много играчи, от които да избираш, трябва да намираш различни решения, като същевременно осъзнаваш рисковете от постоянното използване на едни и същи футболисти и вероятността от нови контузии. Изиграхме няколко добри мача срещу Аталанта и Карабах, който, нека не забравяме, направи 2:2 с Челси, победи Бенфика и Копенхаген. В Шампионската лига няма лесни мачове“, допълни специалистът.

Той се върна към темата за позитивната енергия и настоя, че именно това се е опитвал да опише по време на спора след мача с Болоня.

„Енергията е толкова важна. Аз трябва да съм първият, който има много енергия, за да я предам на отбора. Поех отговорност в Болоня, като казах, че може би не предавам енергията, която искам. Енергията е фундаментална, нуждаем се от правилното ниво, да си помагаме, да можем да страдаме заедно за обща цел. Понякога хората съдят отборите по резултатите, но аз казвам, че в такава трудна кампания, в която постоянно догонваме, е тежко. Има много ситуации, които мога да контролирам, но контузиите не са една от тях. Вчера имахме само 15 минути за тренировка заради буря и в тези 15 минути Гутиерес получи навяхване. Хората гледат резултатите и казват: „А, Наполи е в криза“, но не и обстоятелствата около тези резултати. Когато сме в извънредна ситуация, усещам, че нивото на отговорност у всеки се е повишило експоненциално, тъй като играчите осъзнават колко е трудно и каква е опасността, пред която сме изправени“, допълни Конте.

