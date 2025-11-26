Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Наполи
  3. Мактоминей изведе Наполи до успех, Хойлунд пропусна дузпа

Мактоминей изведе Наполи до успех, Хойлунд пропусна дузпа

  • 26 ное 2025 | 00:36
  • 228
  • 0
Мактоминей изведе Наполи до успех, Хойлунд пропусна дузпа

Скот Мактоминей имаше основна заслуга Наполи да запише втора победа в Шампионската лига за този сезон. Шотландският национал отбеляза един гол и бе причина за автогол при успеха на шампиона на Италия над Карабах с 2:0. Победата бе много важна за неаполитанци, които след нея имат седем точки.

Карабах, който е със същия точков актив, стартира агресивно на стадион "Диего Армандо Марадона" и създаде някои опасности. Първото полувреме обаче не предложи много освен едно фантастично изпълнение на Давид Нерес, който бе близо до блестящ гол със задна ножица. Вратарят Кохалски успя със сетни сили да спаси.

В 56-ата минута Наполи получи отличен шанс да поведе, след като Ди Лоренцо бе повален в наказателното поле. Расмус Хойлунд обаче не успя да преодолее Кохалски от отсъдената дузпа. Мактоминей откри резултата девет минути по-късно с удар с глава от близко разстояние.

След гола последваха поредица от възможности за домакините да увеличат преднината си. Хойлунд стреля неточно с глава от прекрасна позиция, а Нерес удари греда преди изстрел на Мактоминей да бъде отклонен от Марко Янкович и топката за втори път да се озове в мрежата на гостите.

Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Футбол свят

Геният на Йълдъз вдъхнови Ювентус за инфарктен успех в Норвегия

Геният на Йълдъз вдъхнови Ювентус за инфарктен успех в Норвегия

  • 25 ное 2025 | 23:54
  • 6333
  • 3
Гуардиола рискува и това доведе до загуба на Манчестър Сити

Гуардиола рискува и това доведе до загуба на Манчестър Сити

  • 25 ное 2025 | 23:48
  • 8643
  • 23
Интересни резултати и някои изненади в Шампионската лига

Интересни резултати и някои изненади в Шампионската лига

  • 26 ное 2025 | 00:09
  • 19207
  • 5
Челси смачка Барселона на “Стамфорд Бридж”

Челси смачка Барселона на “Стамфорд Бридж”

  • 25 ное 2025 | 23:52
  • 15958
  • 159
Чаби Алонсо: Знаем, че последните резултати на Реал Мадрид не са желаните

Чаби Алонсо: Знаем, че последните резултати на Реал Мадрид не са желаните

  • 25 ное 2025 | 20:26
  • 1973
  • 4
“Стъпчи го, стъпчи го”: разглеждат крайни скандирания на фенове на Барселона срещу Нико Уилямс

“Стъпчи го, стъпчи го”: разглеждат крайни скандирания на фенове на Барселона срещу Нико Уилямс

  • 25 ное 2025 | 19:34
  • 1747
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Интересни резултати и някои изненади в Шампионската лига

Интересни резултати и някои изненади в Шампионската лига

  • 26 ное 2025 | 00:09
  • 19207
  • 5
Челси смачка Барселона на “Стамфорд Бридж”

Челси смачка Барселона на “Стамфорд Бридж”

  • 25 ное 2025 | 23:52
  • 15958
  • 159
Реал Мадрид излъга Апоел след страхотно шоу в Ботевград

Реал Мадрид излъга Апоел след страхотно шоу в Ботевград

  • 25 ное 2025 | 21:52
  • 15494
  • 5
Гуардиола рискува и това доведе до загуба на Манчестър Сити

Гуардиола рискува и това доведе до загуба на Манчестър Сити

  • 25 ное 2025 | 23:48
  • 8643
  • 23
Геният на Йълдъз вдъхнови Ювентус за инфарктен успех в Норвегия

Геният на Йълдъз вдъхнови Ювентус за инфарктен успех в Норвегия

  • 25 ное 2025 | 23:54
  • 6333
  • 3
ФИФА се смили над Кристиано Роналдо след червения му картон

ФИФА се смили над Кристиано Роналдо след червения му картон

  • 25 ное 2025 | 18:54
  • 18987
  • 60