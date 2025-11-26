Мактоминей изведе Наполи до успех, Хойлунд пропусна дузпа

Скот Мактоминей имаше основна заслуга Наполи да запише втора победа в Шампионската лига за този сезон. Шотландският национал отбеляза един гол и бе причина за автогол при успеха на шампиона на Италия над Карабах с 2:0. Победата бе много важна за неаполитанци, които след нея имат седем точки.

Карабах, който е със същия точков актив, стартира агресивно на стадион "Диего Армандо Марадона" и създаде някои опасности. Първото полувреме обаче не предложи много освен едно фантастично изпълнение на Давид Нерес, който бе близо до блестящ гол със задна ножица. Вратарят Кохалски успя със сетни сили да спаси.

В 56-ата минута Наполи получи отличен шанс да поведе, след като Ди Лоренцо бе повален в наказателното поле. Расмус Хойлунд обаче не успя да преодолее Кохалски от отсъдената дузпа. Мактоминей откри резултата девет минути по-късно с удар с глава от близко разстояние.

След гола последваха поредица от възможности за домакините да увеличат преднината си. Хойлунд стреля неточно с глава от прекрасна позиция, а Нерес удари греда преди изстрел на Мактоминей да бъде отклонен от Марко Янкович и топката за втори път да се озове в мрежата на гостите.

Снимки: Imago