Грязин се движи в подножието на подиума в WRC2

Състезаващият се за България Николай Грязин се движи в подножието на подиума в класиране в WRC2 на рали „Саудитска Арабия“, финален кръг за сезон 2025 в Световния рали шампионат (WRC).

Адриен Фурмо поведе в Саудитска Арабия, Ожие в позиция за титлата

В хода на първия пълен състезателен ден на надпреварата Грязин спечели две етапни победи в WRC2, но въпреки това заема четвъртото място с пасив от 44.4 секунди спрямо лидер Гас Грийнсмит, който също спечели два етапа. Британецът води с 13.9 пред победителя от откриващия суперспециален етап в Джеда снощи Кайетан Кайетанович, който днес не успя да запише нито едно първо време, но остана на челна позиция. На точно 9.0 зад него се движи Роопе Корхонен, който бе над всички в последния истински етап за деня, а на 21.5 зад финалндеца е и Грязин.

Иначе, по традиция, най-бърз сред пилотите с Rally2 коли отново беше Оливър Солберг, който изпревари с цели 58.6 Грийнсмит. Световният шампион в WRC2 обаче е извън класирането в категорията, тъй като отдавна изчерпа ралитата, в които може да печели точки за генералното класиране в WRC2.

До края на днешния ден остава още едно минаване на суперспециалния етап в Джеда, което е предвидено за 19:31 часа българско време, но в него не се очакват съществени размествания в класирането. Иначе рали „Саудитска Арабия“ продължава утре с най-дългия състезателен ден на ралито, който включва общо 134.34 състезателни километра, които ще бъдат разделени в шест етапа – по три преди и след обедния сервиз в Джеда.

Снимки: Skoda Motorsport