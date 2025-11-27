Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Грязин се движи в подножието на подиума в WRC2

Грязин се движи в подножието на подиума в WRC2

  • 27 ное 2025 | 16:34
  • 253
  • 0
Грязин се движи в подножието на подиума в WRC2

Състезаващият се за България Николай Грязин се движи в подножието на подиума в класиране в WRC2 на рали „Саудитска Арабия“, финален кръг за сезон 2025 в Световния рали шампионат (WRC).

Адриен Фурмо поведе в Саудитска Арабия, Ожие в позиция за титлата
Адриен Фурмо поведе в Саудитска Арабия, Ожие в позиция за титлата

В хода на първия пълен състезателен ден на надпреварата Грязин спечели две етапни победи в WRC2, но въпреки това заема четвъртото място с пасив от 44.4 секунди спрямо лидер Гас Грийнсмит, който също спечели два етапа. Британецът води с 13.9 пред победителя от откриващия суперспециален етап в Джеда снощи Кайетан Кайетанович, който днес не успя да запише нито едно първо време, но остана на челна позиция. На точно 9.0 зад него се движи Роопе Корхонен, който бе над всички в последния истински етап за деня, а на 21.5 зад финалндеца е и Грязин.

Иначе, по традиция, най-бърз сред пилотите с Rally2 коли отново беше Оливър Солберг, който изпревари с цели 58.6 Грийнсмит. Световният шампион в WRC2 обаче е извън класирането в категорията, тъй като отдавна изчерпа ралитата, в които може да печели точки за генералното класиране в WRC2.

До края на днешния ден остава още едно минаване на суперспециалния етап в Джеда, което е предвидено за 19:31 часа българско време, но в него не се очакват съществени размествания в класирането. Иначе рали „Саудитска Арабия“ продължава утре с най-дългия състезателен ден на ралито, който включва общо 134.34 състезателни километра, които ще бъдат разделени в шест етапа – по три преди и след обедния сервиз в Джеда.

Снимки: Skoda Motorsport

Следвай ни:

Още от Моторни спортове

Ще има ли заповеди от бокса в Макларън?

Ще има ли заповеди от бокса в Макларън?

  • 27 ное 2025 | 13:40
  • 859
  • 1
Фернандо Алонсо отново подсказа кога ще се откаже от Формула 1

Фернандо Алонсо отново подсказа кога ще се откаже от Формула 1

  • 27 ное 2025 | 12:30
  • 1686
  • 1
Ето защо Антонели беше наказан в Лас Вегас

Ето защо Антонели беше наказан в Лас Вегас

  • 27 ное 2025 | 11:53
  • 1303
  • 0
Как Макс Верстапен може да стигне до титла №5 във Формула 1 през 2025 година?

Как Макс Верстапен може да стигне до титла №5 във Формула 1 през 2025 година?

  • 27 ное 2025 | 10:59
  • 10193
  • 11
От Макларън разкриха причината за двойната дисквалификация в Лас Вегас

От Макларън разкриха причината за двойната дисквалификация в Лас Вегас

  • 27 ное 2025 | 10:25
  • 5952
  • 6
Изненадващ лидер в Саудитска Арабия, Ожие се движи пред Еванс

Изненадващ лидер в Саудитска Арабия, Ожие се движи пред Еванс

  • 27 ное 2025 | 09:56
  • 2263
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Лудогорец иска да се съвземе и в Европа

Лудогорец иска да се съвземе и в Европа

  • 27 ное 2025 | 07:07
  • 11760
  • 52
Бала: Решението да дойда в Левски бе най-важното в кариерата ми

Бала: Решението да дойда в Левски бе най-важното в кариерата ми

  • 27 ное 2025 | 15:12
  • 5187
  • 7
Слот: Чувствам се в безопасност, имам голяма подкрепа отгоре

Слот: Чувствам се в безопасност, имам голяма подкрепа отгоре

  • 27 ное 2025 | 11:15
  • 9303
  • 30
Алберт Попов: На Олимпиадата ще участвам и в гигантския слалом

Алберт Попов: На Олимпиадата ще участвам и в гигантския слалом

  • 27 ное 2025 | 14:32
  • 3004
  • 4
Време е Лига Европа да бъде преполовена

Време е Лига Европа да бъде преполовена

  • 27 ное 2025 | 07:41
  • 7218
  • 1
"Лъвовете" стартират ново предизвикателство с мач срещу Армения

"Лъвовете" стартират ново предизвикателство с мач срещу Армения

  • 27 ное 2025 | 08:08
  • 6973
  • 1