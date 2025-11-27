Адриен Фурмо поведе в Саудитска Арабия, Ожие в позиция за титлата

Адриен Фурмо излезе начело в края на същинската част от първия пълен състезателен ден на рали „Саудитска Арабия“, последен кръг за сезон 2025 в Световния рали шампионат (WRC).
Френският пилот на Хюндай оглави класирането в края на последния истински етап, в който повелият в края на предходния етап Сами Паяри имаше деламинация на предна дясна гума и загуби над 10 секунди спрямо Фурмо. Така в края на същинската порция от днешния ден Фурмо води с 5.3 секунди пред Паяри, а на третото място се движи ранният лидер Мартинс Сескс.
Латвийският пилот на М-Спорт започна следобедната порция етап с нова етапна победа, но след това спука гума във втория, което го свали на третото място зад Паяри и Фурмо. Впоследствие Сескс даде четвърто време в последния същински етап, за да се нареди на 8.9 зад Фурмо.
Зад него четвърти и пети се движат Ойт Танак и Тиери Нювил, които изостават със съответно 15.2 и 16.3 от първото място. На 5.9 зад Нювил е Такамото Кацута, а едва седми е първия от претендентите за световната титла Себастиен Ожие, който изостава с 24.0 от своя съотборник в Тойота.
В самия край на същинската порция от деня Кале Рованпера изпревари Елфин Еванс в борбата за осмото място, което е добра новина за Ожие. При такова стечение на обстоятелствата Ожие ще стане световен шампион, изпреварвайки Еванс, но това, разбира се, е без разпределението на бонус точките от финалния ден на ралито, което ще завърши в събота.
До края на днешния ден остава още един етап – второто минава на суперспециалната отсечка, с която стартира вчера ралито. Етапът е предвиден за 19:31 часа българско време, но при него не се очакват големи промени в класирането. Иначе същинската част на рали „Саудитска Арабия“ продължава утре с нови шест етапа с обща дължина от цели 134.34 състезателни километра на пустинни и каменисти пътища в покрайнините на Джеда.
Снимки: WorldRally