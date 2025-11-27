Адриен Фурмо поведе в Саудитска Арабия, Ожие в позиция за титлата

Адриен Фурмо излезе начело в края на същинската част от първия пълен състезателен ден на рали „Саудитска Арабия“, последен кръг за сезон 2025 в Световния рали шампионат (WRC).

🥇 Into the lead of Rally Saudi Arabia on Thursday's last gravel stage!#RallySaudiArabia #WRC pic.twitter.com/nWzumSy97T — Hyundai Motorsport (@HMSGOfficial) November 27, 2025

Френският пилот на Хюндай оглави класирането в края на последния истински етап, в който повелият в края на предходния етап Сами Паяри имаше деламинация на предна дясна гума и загуби над 10 секунди спрямо Фурмо. Така в края на същинската порция от днешния ден Фурмо води с 5.3 секунди пред Паяри, а на третото място се движи ранният лидер Мартинс Сескс.

Some tyre damage at the end of the day's last gravel stage puts Sami back to 2nd place before tonight's super special.



Further back the order is now Taka, Seb, Kalle and Elfyn. #ToyotaGAZOORacing #GRYaris #WRC #RallySaudiArabia 🇸🇦 pic.twitter.com/1y2WcvAKP2 — TOYOTA GAZOO Racing WRT (@TGR_WRC) November 27, 2025

Латвийският пилот на М-Спорт започна следобедната порция етап с нова етапна победа, но след това спука гума във втория, което го свали на третото място зад Паяри и Фурмо. Впоследствие Сескс даде четвърто време в последния същински етап, за да се нареди на 8.9 зад Фурмо.

Зад него четвърти и пети се движат Ойт Танак и Тиери Нювил, които изостават със съответно 15.2 и 16.3 от първото място. На 5.9 зад Нювил е Такамото Кацута, а едва седми е първия от претендентите за световната титла Себастиен Ожие, който изостава с 24.0 от своя съотборник в Тойота.

В самия край на същинската порция от деня Кале Рованпера изпревари Елфин Еванс в борбата за осмото място, което е добра новина за Ожие. При такова стечение на обстоятелствата Ожие ще стане световен шампион, изпреварвайки Еванс, но това, разбира се, е без разпределението на бонус точките от финалния ден на ралито, което ще завърши в събота.

До края на днешния ден остава още един етап – второто минава на суперспециалната отсечка, с която стартира вчера ралито. Етапът е предвиден за 19:31 часа българско време, но при него не се очакват големи промени в класирането. Иначе същинската част на рали „Саудитска Арабия“ продължава утре с нови шест етапа с обща дължина от цели 134.34 състезателни километра на пустинни и каменисти пътища в покрайнините на Джеда.

Снимки: WorldRally