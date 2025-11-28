Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Локомотив (София)
  3. Любопитен сблъсък в “Надежда” дава началото на кръга в efbet Лига

Любопитен сблъсък в “Надежда” дава началото на кръга в efbet Лига

  • 28 ное 2025 | 07:10
  • 424
  • 0

Локомотив (София) и Арда се изправят един срещу друг в двубой от 17-ия кръг на efbet Лига. Мачът на стадиона в “Надежда” стартира в 15:00 часа, а главен съдия ще бъде Мартин Величков.

Двата тима на пръв поглед изглеждат доста равностойни с оглед класирането и точковия актив. Към момента “железничарите” са девети, а “небесносините” десети, като и двата отбора имат 19 точки на сметката си.

И Локомотив, и Арда са записали две победи в последните си пет мача, като разликата е, че тимът от Кърджали стори това в последните два кръга. Тогава момчетата на Александър Тунчев удариха два от претендентите за титлата, когато първо надвиха Лудогорец с 3:2, а миналата седмица победиха и ЦСКА 1948 с 3:0.

Национал на Беларус подсилва Арда
Национал на Беларус подсилва Арда

Локомотив от своя страна се наложи като гост над Черно море миналия кръг (1:0), но преди това загуби от Ботев (Враца) у дома. Все пак столичани имат с една победа по-малко от старта на сезона от днешния си опонент, но са записали и по-малко загуби.

Генчев на тръни за двама защитници
Генчев на тръни за двама защитници

За последно двата тима играха един срещу друг през месец юли, когато направиха 1:1 в Кърджали. Последният мач в София пък завърши с победа за Арда с 2:0. Като цяло “небесносините” нямат загуба от Локомотив в последните си пет мача срещу столичните “железничари”. Предстои да видим днес дали Станислав Генчев и компания ще успеят да спрат тази негативна серия.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Алмейда: Борихме се като отбор

Алмейда: Борихме се като отбор

  • 27 ное 2025 | 22:55
  • 797
  • 1
Хьогмо се скъса да хвали героя на "орлите", пак повтори най-важното негово изискване

Хьогмо се скъса да хвали героя на "орлите", пак повтори най-важното негово изискване

  • 27 ное 2025 | 22:47
  • 13182
  • 11
Йорданов: Преди седмица отбелязаха два гола на Барселона, а ние днес и вкарахме три

Йорданов: Преди седмица отбелязаха два гола на Барселона, а ние днес и вкарахме три

  • 27 ное 2025 | 22:45
  • 1333
  • 1
Станич след хеттрика: Можем още

Станич след хеттрика: Можем още

  • 27 ное 2025 | 21:50
  • 4078
  • 1
Лудогорец разтресе Лига Европа след трилър срещу 12-ия в Испания, Станич заби хеттрик

Лудогорец разтресе Лига Европа след трилър срещу 12-ия в Испания, Станич заби хеттрик

  • 27 ное 2025 | 21:42
  • 96904
  • 297
Нанков: Ще се борим

Нанков: Ще се борим

  • 27 ное 2025 | 20:11
  • 1866
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Лудогорец разтресе Лига Европа след трилър срещу 12-ия в Испания, Станич заби хеттрик

Лудогорец разтресе Лига Европа след трилър срещу 12-ия в Испания, Станич заби хеттрик

  • 27 ное 2025 | 21:42
  • 96904
  • 297
България спечели първата битка по пътя към ЕвроБаскет 2029

България спечели първата битка по пътя към ЕвроБаскет 2029

  • 27 ное 2025 | 21:12
  • 45821
  • 30
Много голове и любопитни резултати в Лига Европа

Много голове и любопитни резултати в Лига Европа

  • 28 ное 2025 | 00:05
  • 24653
  • 2
Хьогмо се скъса да хвали героя на "орлите", пак повтори най-важното негово изискване

Хьогмо се скъса да хвали героя на "орлите", пак повтори най-важното негово изискване

  • 27 ное 2025 | 22:47
  • 13182
  • 11
Слот разкри дали е говорил със собствениците на Ливърпул след поредната загуба

Слот разкри дали е говорил със собствениците на Ливърпул след поредната загуба

  • 27 ное 2025 | 17:45
  • 18028
  • 14