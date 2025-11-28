Любопитен сблъсък в “Надежда” дава началото на кръга в efbet Лига

Локомотив (София) и Арда се изправят един срещу друг в двубой от 17-ия кръг на efbet Лига. Мачът на стадиона в “Надежда” стартира в 15:00 часа, а главен съдия ще бъде Мартин Величков.

Двата тима на пръв поглед изглеждат доста равностойни с оглед класирането и точковия актив. Към момента “железничарите” са девети, а “небесносините” десети, като и двата отбора имат 19 точки на сметката си.

И Локомотив, и Арда са записали две победи в последните си пет мача, като разликата е, че тимът от Кърджали стори това в последните два кръга. Тогава момчетата на Александър Тунчев удариха два от претендентите за титлата, когато първо надвиха Лудогорец с 3:2, а миналата седмица победиха и ЦСКА 1948 с 3:0.

Национал на Беларус подсилва Арда

Локомотив от своя страна се наложи като гост над Черно море миналия кръг (1:0), но преди това загуби от Ботев (Враца) у дома. Все пак столичани имат с една победа по-малко от старта на сезона от днешния си опонент, но са записали и по-малко загуби.

Генчев на тръни за двама защитници

За последно двата тима играха един срещу друг през месец юли, когато направиха 1:1 в Кърджали. Последният мач в София пък завърши с победа за Арда с 2:0. Като цяло “небесносините” нямат загуба от Локомотив в последните си пет мача срещу столичните “железничари”. Предстои да видим днес дали Станислав Генчев и компания ще успеят да спрат тази негативна серия.