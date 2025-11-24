Популярни
Арда дебне Димитър Евтимов

  • 24 ное 2025 | 10:18
  • 110
  • 0

Интересът към вратаря на Ботев (Враца) Димитър Евтимов става все по-голям. След като вече стана ясно, че в ЦСКА обмислят да си го върнат за резерва на Фьодор Лапоухов след напускането на Густаво Бусато в края на сезона, още един отбор следи изкъсо ситуацията с бившия страж на Нотингам Форест, твърди "Мач Телеграф".

Арда стартира мисия "нов договор"
Арда стартира мисия "нов договор"

Става дума за Арда. Макар и Анатолий Господинов да игра силно в евротурнирите, след това формата му спадна рязко и това е причината в Кърджали да се оглеждат за нов вратар. Резерви на Господинов са млади момчета - Ивайло Неделчев и Месут Юсуф, а евентуално привличане на Димитър Евтимов ще повиши значително конкуренцията.

Снимки: Startphoto

