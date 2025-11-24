Популярни
Теодор Салпаров гост в Block Out
Арда стартира мисия "нов договор"

  24 ное 2025 | 10:15
  • 145
  • 0

Арда стартира мисия "нов договор", тъй като 11 играчи са с изтичащи контракти през юни догодина. Ръководството на кърджалийци ще започне поетапни разговори по време на зимната пауза с тези, които ще иска да задържи за в бъдеще.

Основният процес по преподписване ще е около март-април. От януари обаче всеки един от въпросните 11 състезатели ще е свободен да води преговори с други отбори и да парафира предварителни споразумения, ако реши. С изтичащи договори са Анатолий Господинов, Джелал Хюсеинов, Феликс Ебоа Ебоа, Давид Акинтола, Емил Виячки, Димитър Велковски, Каскардо, Лъчезар Котев, Иван Толев, Ивелин Попов и Мане.

"Да, има доста играчи с изтичащи договори, но през юни догодина. Този въпрос се движи от спортния директор Ивайло Петков. Той може да внесе повече яснота, както и старши треньорът", сподели президентът на клуба Яшар Дурмушев пред "Тема Спорт".

В последните години Арда рядко преподписваше толкова рано със своите играчи, като това ставаше факт към края на съответния сезон, след като вече бе ясно къде е завършил тимът в класирането. Сега обаче бройката на тези футболисти е внушителна - цели 11.

