Генчев на тръни за двама защитници

Треньорът на Локомотив (София) Станислав Генчев остана много доволен от успеха над Черно море на "Тича". Наставникът на "железничарите" обаче е на тръни, защото в следващите мачове може да загуби двама от основните си защитници - Реян Даскалов и Райън Бидунга.

Причината е, че бранителите вече натрупаха по осем жълти картона от началото на сезона и при получаването на още един ще трябва да пропуснат по две срещи. На "червено-черните" им предстоят три двубоя в efbet Лига и един за Купата. В първенството Локомотив се изправя срещу Арда, Монтана и Ботев (Пловдив), а на 1/8-финалите във втория по сила турнир у нас гостува на ЦСКА.

Даскалов и Бидунга може да изчистят картоните си, като бъдат жертвани за мачовете с новака в елита и "канарчетата", за да бъдат на линия за двубоя с "армейците". Българинът е много полезен, тъй като може да бъде използван като бранител и дефанзивен халф, докато Бидунга показа доста аргументи и в атака.