Мадуеке: Щастлив съм, че вкарах първия си гол в двубой от Шампионската лига

Крилото на Арсенал Нони Мадуеке заяви, че първият му гол за клуба е кулминацията на една перфектна вечер, след като помогна на "артилеристите" да победят с 3:1 Байерн Мюнхен в Шампионската лига. Англичанинът който се присъедини към клуба от Челси през юли, игра във втория си мач, откакто се завърна след лечение на контузия в коляното, която го извади от игра за повече от два месеца.

"Лекувах травма дълго време, но наваксах. Беше ми трудно, но и чувството сега е повече от невероятно. Това е перфектна вечер. Щастлив съм, че вкарах първия си гол в двубой от Шампионската лига", заяви Мадуеке пред официалния сайт на Арсенал.

Победата позволи на лондончани да задържат пълния си актив от точки в Шампионската лига през настоящия сезон. Арсенал е единственият отбор, който има 15 точки в най-престижния клубен турнир.

Поражението беше първо за Байерн (Мюнхен) през кампанията във всички турнири.

