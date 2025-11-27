Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Алберт Попов в "Гостът на sportal.bg"
  1. Sportal.bg
  2. Арсенал
  3. Мадуеке: Щастлив съм, че вкарах първия си гол в двубой от Шампионската лига

Мадуеке: Щастлив съм, че вкарах първия си гол в двубой от Шампионската лига

  • 27 ное 2025 | 13:09
  • 323
  • 1
Мадуеке: Щастлив съм, че вкарах първия си гол в двубой от Шампионската лига

Крилото на Арсенал Нони Мадуеке заяви, че първият му гол за клуба е кулминацията на една перфектна вечер, след като помогна на "артилеристите" да победят с 3:1 Байерн Мюнхен в Шампионската лига. Англичанинът който се присъедини към клуба от Челси през юли, игра във втория си мач, откакто се завърна след лечение на контузия в коляното, която го извади от игра за повече от два месеца.

"Лекувах травма дълго време, но наваксах. Беше ми трудно, но и чувството сега е повече от невероятно. Това е перфектна вечер. Щастлив съм, че вкарах първия си гол в двубой от Шампионската лига", заяви Мадуеке пред официалния сайт на Арсенал.

Победата позволи на лондончани да задържат пълния си актив от точки в Шампионската лига през настоящия сезон. Арсенал е единственият отбор, който има 15 точки в най-престижния клубен турнир.

Поражението беше първо за Байерн (Мюнхен) през кампанията във всички турнири.

Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Футбол свят

Мбапе и Винисиус си почиват, защото останалите в Реал Мадрид тичат и за тях, смята треньорът на Олимпиакос

Мбапе и Винисиус си почиват, защото останалите в Реал Мадрид тичат и за тях, смята треньорът на Олимпиакос

  • 27 ное 2025 | 13:23
  • 612
  • 0
Томас Франк: Доволен съм, видях идентичност

Томас Франк: Доволен съм, видях идентичност

  • 27 ное 2025 | 13:20
  • 465
  • 0
Капело с интересно мнение за победния гол на Атлетико и посочи проблем на Интер

Капело с интересно мнение за победния гол на Атлетико и посочи проблем на Интер

  • 27 ное 2025 | 12:51
  • 570
  • 0
Нюкасъл официално се оплака от неприемливото отношение на френската полиция

Нюкасъл официално се оплака от неприемливото отношение на френската полиция

  • 27 ное 2025 | 12:46
  • 1092
  • 0
Треньорът на ПСВ за ситуацията на Арне Слот: Всеки треньор преминава през това

Треньорът на ПСВ за ситуацията на Арне Слот: Всеки треньор преминава през това

  • 27 ное 2025 | 12:22
  • 658
  • 0
Мануел Нойер обясни за първия и третия гол на Арсенал

Мануел Нойер обясни за първия и третия гол на Арсенал

  • 27 ное 2025 | 12:03
  • 1399
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Лудогорец иска да се съвземе и в Европа

Лудогорец иска да се съвземе и в Европа

  • 27 ное 2025 | 07:07
  • 8651
  • 34
Слот: Чувствам се в безопасност, имам голяма подкрепа отгоре

Слот: Чувствам се в безопасност, имам голяма подкрепа отгоре

  • 27 ное 2025 | 11:15
  • 5172
  • 16
Алберт Попов говори за олимпийския сезон в "Гостът на Sportal.bg"

Алберт Попов говори за олимпийския сезон в "Гостът на Sportal.bg"

  • 27 ное 2025 | 13:58
  • 1390
  • 0
Време е Лига Европа да бъде преполовена

Време е Лига Европа да бъде преполовена

  • 27 ное 2025 | 07:41
  • 6131
  • 0
Официално: Хосу Урибе се завърна начело на Берое

Официално: Хосу Урибе се завърна начело на Берое

  • 27 ное 2025 | 10:51
  • 2406
  • 4
"Лъвовете" стартират ново предизвикателство с мач срещу Армения

"Лъвовете" стартират ново предизвикателство с мач срещу Армения

  • 27 ное 2025 | 08:08
  • 5155
  • 0