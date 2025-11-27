Компани: През второто полувреме не успяхме да намерим ритъма си

Старши треньорът на Байерн Венсан Компани оцени представянето на тима си в мача срещу Арсенал от 5-ия кръг в основната схема на Шампионската лига.

Vincent Kompany: "Every team can lose, that's football. I thought we didn't have a bad start in the first half, but then conceded from a set piece. Nevertheless, we got the momentum back and equalized. At half time, my feeling was that we could win the game if we keep it up. But… pic.twitter.com/KjrshOlULe — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) November 26, 2025

„Всеки отбор може да загуби, такъв е футболът. Мисля, че започнахме добре първото полувреме, но след това допуснахме гол от статично положение. Въпреки това възвърнахме инерцията и изравнихме“, започна Компани.

Силен Арсенал нанесе първа загуба на Байерн и еднолично оглави класирането и в ШЛ

Баварците отстъпиха с 1:3, което им попречи да се изкачат на първото място, където за тяхна сметка застанаха лондончани.

Kompany: "The Champions League was not decided today. We didn't lose anything. But we have to react and make sure that when we arrive at the crucial moments in March and April, this game will have played a role for us" pic.twitter.com/saOw8vQH83 — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) November 26, 2025

„На полувремето чувствах, че можем да спечелим, ако продължим с добрата работа. Но през второто полувреме не успяхме да намерим ритъма си. Арсенал успя да реши изхода на мача. Те контролираха играта много добре и използваха малките положения в своя полза“, каза Компани.

Nicht das Ende, dass wir uns alle gewünscht hatten, aber wir richten uns wieder auf! 🙏

Starker Support von euch – kommt alle gut nach Hause! ❤️🤍 pic.twitter.com/p8DfC9BCjZ — FC Bayern München (@FCBayern) November 26, 2025

Това бе първата загуба на германските шампиони този сезон във всички турнири. Така германците прекратиха серията си от 18 поредни официални срещи без поражение. За последно те загубиха от Пари Сен Жермен по време на Световното клубно първенство.

Vincent Kompany's post-match thoughts



"I'd love to play them again as soon as possible. Hopefully in the latter stages with a good amount of learning from this game"@tntsports

pic.twitter.com/O1ytvPT93g — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) November 26, 2025

„Няма да се оправдавам. Трябва да кажа, че Арсенал бяха по-добри. Трябва да покажем какво можем в събота. Чувствам, че момчетата вече са гладни за следващия мач“, каза още Компани.

Следващият мач на баварците е в германската Бундеслига през идния уикенд срещу тима на Санкт Паули и по всичко личи, че те ще имат шанса да се върнат на победния път.

Mikel Arteta said they've beaten the best team in Europe in Bayern Munich. What do you say about Arsenal?



Vincent Kompany: "We had this discussion three weeks ago when we played PSG. They were mentioning the same thing. I don't think any of us want to be the best team in… pic.twitter.com/jNoErV98u7 — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) November 26, 2025

„Съдбата на Шампионската лига не беше решена днес. Не сме загубили нищо. Но трябва да реагираме и да гарантираме, че този мач ще играе роля за нас в решаващите моменти през март и април“, завърши Компани.