Компани: През второто полувреме не успяхме да намерим ритъма си

Старши треньорът на Байерн Венсан Компани оцени представянето на тима си в мача срещу Арсенал от 5-ия кръг в основната схема на Шампионската лига.
„Всеки отбор може да загуби, такъв е футболът. Мисля, че започнахме добре първото полувреме, но след това допуснахме гол от статично положение. Въпреки това възвърнахме инерцията и изравнихме“, започна Компани.
Баварците отстъпиха с 1:3, което им попречи да се изкачат на първото място, където за тяхна сметка застанаха лондончани.
„На полувремето чувствах, че можем да спечелим, ако продължим с добрата работа. Но през второто полувреме не успяхме да намерим ритъма си. Арсенал успя да реши изхода на мача. Те контролираха играта много добре и използваха малките положения в своя полза“, каза Компани.
Това бе първата загуба на германските шампиони този сезон във всички турнири. Така германците прекратиха серията си от 18 поредни официални срещи без поражение. За последно те загубиха от Пари Сен Жермен по време на Световното клубно първенство.
„Няма да се оправдавам. Трябва да кажа, че Арсенал бяха по-добри. Трябва да покажем какво можем в събота. Чувствам, че момчетата вече са гладни за следващия мач“, каза още Компани.
Следващият мач на баварците е в германската Бундеслига през идния уикенд срещу тима на Санкт Паули и по всичко личи, че те ще имат шанса да се върнат на победния път.
„Съдбата на Шампионската лига не беше решена днес. Не сме загубили нищо. Но трябва да реагираме и да гарантираме, че този мач ще играе роля за нас в решаващите моменти през март и април“, завърши Компани.