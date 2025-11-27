Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Берое
  3. Официално: Хосу Урибе се завърна начело на Берое

Официално: Хосу Урибе се завърна начело на Берое

  • 27 ное 2025 | 10:51
  • 321
  • 0

Берое официално обяви назначението на Хосу Урибе за нов старши треньор на клуба. Аржентинецът се завръща начело на “заралии” след шестмесечно отсъствие и заменя Алехандро Сагерас.

56-годишният испанец бе начело на заралии в 26 мача, в периода 3 октомври 2024 - 16 май тази година. След края на миналия сезон договорът му не бе подновен и начело на Берое застана Виктор Басадре. Той обаче изкара твърде малко и собственикът Ернан Банато се довери на помощник-треньора Алехандро Сагерас. След нулевото реми със Спартак (Варна) миналия кръг обаче и той бе уволнен. Сагерас бе силно недолюбван от феновете под Аязмото, докато Урибе минаваше за един от любимците им.

Урибе вече е на линия за Берое
Урибе вече е на линия за Берое

Ето какво пишат от клуба:

Официално съобщение:

Посрещаме отново Хосу Урібe в неговия втори период като старши треньор на Берое.

Пожелаваме му много успехи начело на отбора.

Само Берое!

