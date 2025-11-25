Бившият треньор на Берое имал конфликт с един от лидерите в отбора

Популярни
Звездите на федерацията по ски представят целите за олимпийския сезон
  2. Берое
Вече бившият старши треньор на Берое Алехандро Сагерас е влязъл в открит конфронтация с един от любимците на привържениците на заралии - Хуанка Пинеда. Това е причината напоследък националът на Доминиканската република да се появява на терена като резерва или пък въобще да не влиза в игра. Пинеда не взе участие в последния двубой със Спартак Варна (0:0), защото не успя да се прибере навреме от мач на родината си. Двамата със Сагерас са имали словесни разправии напоследък. Така от твърд титуляр в началото на сезона Пинеда все по-рядко получаваше шанс за изява от Сагерас в последните мачове на наставника начело на тима.

Голяма част от футболистите в отбра са били против методите на работа на аржентинеца. Напоследък той се оправдаваше с лошите терени за подготовка на отбора в Стара Загора, заради което се появи напрежение между клуба и с кмета на града Живко Тодоров, който бе категоричен, че поддръжката им е дело на "зелените".

