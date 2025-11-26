Популярни
Урибе вече е на линия за Берое

  • 26 ное 2025 | 19:46
  • 654
  • 0

Новият-стар треньор на Берое – Хосу Урибе, вече е в България. Урибе ще поеме заралии от четвъртък, когато ще изведе играчите на първа тренировка. Най-вероятният сценарий е опитният испанец Урибе да дебютира в междинния кръг срещу Черно море (3 декември), а не в мача с ЦСКА 1948 през уикенда.

В Бистрица "зелено-белите“ ще бъдат водени от Пламен Липенски, заменил на кормилото провалилия се асистент Алехандро Сагерас. Така Урибе на практика ще е четвъртият треньор на старозагорци от началото на сезона, които започнаха с Виктор Басадре на пейката.

