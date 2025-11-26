Хосу Урибе ще спасява закъсалия Берое

Бившият треньор на Берое - Хосу Урибе е очакван в Стара Загора тази седмица, съобщават колегите от "Тема Спорт". 56-годишният испанец бе начело на заралии в 26 мача, в периода 3 октомври 2024 - 16 май тази година.

След края на миналия сезон договорът му не бе подновен и начело на Берое застана Виктор Басадре. Той обаче изкара твърде малко и собственикът Ернан Банато се довери на помощник-треньора Алехандро Сагерас. След нулевото реми със Спартак Варна у дома обаче и той бе уволнен. Сагерас бе силно недолюбван от феновете под Аязмото, докато Урибе минаваше за един от любимците им.

За пореден път временно начело на заралии застана Пламен Липенски. Той ще води отбора при гостуването на ЦСКА 1948 в събота. Урибе пък ще подкара тима от междинния кръг след това. На 3 декември (сряда) зелено-белите приемат Черно море. Това трябва да е повторният дебют на Хосу, който вече е провел разговори със собственика и двете страни са постигнали принципна договорка.