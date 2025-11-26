Популярни
  Берое
  2. Берое
  3. Хосу Урибе ще спасява закъсалия Берое

Хосу Урибе ще спасява закъсалия Берое

  • 26 ное 2025 | 09:10
  • 1322
  • 1

Бившият треньор на Берое - Хосу Урибе е очакван в Стара Загора тази седмица, съобщават колегите от "Тема Спорт". 56-годишният испанец бе начело на заралии в 26 мача, в периода 3 октомври 2024 - 16 май тази година.

След края на миналия сезон договорът му не бе подновен и начело на Берое застана Виктор Басадре. Той обаче изкара твърде малко и собственикът Ернан Банато се довери на помощник-треньора Алехандро Сагерас. След нулевото реми със Спартак Варна у дома обаче и той бе уволнен. Сагерас бе силно недолюбван от феновете под Аязмото, докато Урибе минаваше за един от любимците им.

За пореден път временно начело на заралии застана Пламен Липенски. Той ще води отбора при гостуването на ЦСКА 1948 в събота. Урибе пък ще подкара тима от междинния кръг след това. На 3 декември (сряда) зелено-белите приемат Черно море. Това трябва да е повторният дебют на Хосу, който вече е провел разговори със собственика и двете страни са постигнали принципна договорка.

Митов остава в Хебър, но петима играчи напускат тима

Национал на Беларус подсилва Арда

Левски изчиства последни детайли за лагера в Турция

Цветелин Чунчуков за своето бъдеще: Вариант е трансфер в България

Филип Кръстев от Оксфорд: Много таланти бяха провалени. Това ще е годината на Левски!

Резултати и голмайстори от 13-я кръг на Елитната група до 18 години

Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

В Шампионската лига става все по-напечено

Филип Кръстев от Оксфорд: Много таланти бяха провалени. Това ще е годината на Левски!

Лидерите Арсенал и Байерн излизат в титаничен сблъсък на "Емиратс"

Тотнъм ще пробва да обърка сметките на Пари Сен Жермен

Ще бъде ли Шампионската лига спасителен пояс за Ливърпул?

