Само един треньор на Лудогорец е дебютирал срещу по-тежък съперник в Европа от Хьогмо

Пер-Матиас Хьогмо ще има малшанса да дебютира начело на Лудогорец в Европа срещу солидния отбор на Селта, който е четвърти в класирането на Лига Европа. Само Павел Върба имаше по-тежък евродебют – загуба с 0:2 от гранда Интер в Разград.
Лудогорец иска да се съвземе и в Европа
Някои треньори са тръгвали ударно в Европа. Стойчо Стоев разби Слован (Братислава) с 3:0 през 2013 година, а Пауло Аутуори – 7:0 Крусейдърс през 2018. Захари Сираков пък не срещна проблеми с молдовския Петрокуб, унищожавайки го с 4:0.
Ивайло Петев
18.07.2012 Лудогорец – Динамо Загреб 1:1 ШЛ
Стойчо Стоев
25.07.2013 Лудогорец – Слован Братислава 3:0 ШЛ
Георги Дерменджиев
06.08.2014 Партизан – Лудогорец 2:2 ШЛ
Бруно Рибейро
14.07.2015 Лудогорец – Милсами Орхей 0:1 ШЛ
Димитър Димитров
17.08.2017 Лудогорец – Судува 2:0 ЛЕ
Пауло Аутуори
11.07.2018 Лудогорец – Крусейдърс 7:0 ШЛ
Антони Здравков
24.10.2018 АЕК Ларнака – Лудогорец 1:1 ЛЕ
Станислав Генчев
29.08.2019 Марибор – Лудогорец 2:2 ЛЕ
Павел Върба
20.02.2020 Лудогорец – Интер 0:2 ЛЕ
Валдас Дамбраускас
07.07.2021 Лудогорец – Шахтьор Солигорск 1:0 ШЛ
Анте Шимунджа
05.07.2022 Лудогорец – Сутиеска 1:0 ШЛ
Захари Сираков
22.08.2024 Лудогорец – Петрокуб 4:0 ЛЕ
Игор Йовичевич
03.10.2024 Виктория Пилзен – Лудогорец 0:0 ЛЕ
Руи Мота
09.07.2025 Лудогорец – Динамо Минск 1:0 ШЛ