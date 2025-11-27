Само един треньор на Лудогорец е дебютирал срещу по-тежък съперник в Европа от Хьогмо

Пер-Матиас Хьогмо ще има малшанса да дебютира начело на Лудогорец в Европа срещу солидния отбор на Селта, който е четвърти в класирането на Лига Европа. Само Павел Върба имаше по-тежък евродебют – загуба с 0:2 от гранда Интер в Разград.

Лудогорец иска да се съвземе и в Европа

Някои треньори са тръгвали ударно в Европа. Стойчо Стоев разби Слован (Братислава) с 3:0 през 2013 година, а Пауло Аутуори – 7:0 Крусейдърс през 2018. Захари Сираков пък не срещна проблеми с молдовския Петрокуб, унищожавайки го с 4:0.

Ивайло Петев

18.07.2012 Лудогорец – Динамо Загреб 1:1 ШЛ

Стойчо Стоев

25.07.2013 Лудогорец – Слован Братислава 3:0 ШЛ

Георги Дерменджиев

06.08.2014 Партизан – Лудогорец 2:2 ШЛ

Бруно Рибейро

14.07.2015 Лудогорец – Милсами Орхей 0:1 ШЛ

Димитър Димитров

17.08.2017 Лудогорец – Судува 2:0 ЛЕ

Пауло Аутуори

11.07.2018 Лудогорец – Крусейдърс 7:0 ШЛ

Антони Здравков

24.10.2018 АЕК Ларнака – Лудогорец 1:1 ЛЕ

Станислав Генчев

29.08.2019 Марибор – Лудогорец 2:2 ЛЕ

Павел Върба

20.02.2020 Лудогорец – Интер 0:2 ЛЕ

Валдас Дамбраускас

07.07.2021 Лудогорец – Шахтьор Солигорск 1:0 ШЛ

Анте Шимунджа

05.07.2022 Лудогорец – Сутиеска 1:0 ШЛ

Захари Сираков

22.08.2024 Лудогорец – Петрокуб 4:0 ЛЕ

Игор Йовичевич

03.10.2024 Виктория Пилзен – Лудогорец 0:0 ЛЕ

Руи Мота

09.07.2025 Лудогорец – Динамо Минск 1:0 ШЛ