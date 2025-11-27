Треньорът на Селта: След мача с Лудогорец, ще направим изводите си

Старши треньорът на Селта Виго - Клаудио Хиралдес говори преди гостуването на Лудогорец в петия кръг на Лига Европа. За галисийците евентуален успех може да бъде решаващ за място в следващата фаза, а в състава се очаква да се завърне Яго Аспас.

„Всяка победа ни приближава до целта. Ще видим и останалите резултати. Знаем, че 12 точки биха били много добре на този етап от турнира. Освен това, имаме още два мача у дома. След като завършим мача с Лудогорец, ще направим изводите си за класирането.

Смяната на треньора съвпадна с момента, в който вече анализирахме Лудогорец. Имахме представа за това какъв може да бъде отборът. Трябваше да проучим малко по-подробно поведението на отборите на треньора в миналото – норвежкия национален отбор, Молде, и да се опитаме да контролираме колкото се може повече сценарии.

Яго Аспас се възстанови добре. Той е опция за утре. Ако смятахме, че няма да е на разположение, че не е вариант, нямаше да го включим в групата“, каза Хиралдес.