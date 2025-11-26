Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Гордан Люцканов: Да играеш срещу Османи Хуанторена и Матей Казийски е голямо удоволствие

Гордан Люцканов: Да играеш срещу Османи Хуанторена и Матей Казийски е голямо удоволствие

  • 26 ное 2025 | 22:52
  • 466
  • 0

Отборът на Левски загуби от Гуагас Лас Палмас с 0:3 (18:25, 20:25, 19:25) и втората среща и отпадна в плейофите на Шампионската лига. Преди седмица "сините" допуснаха поражение с 0:3 и при гостуването си. Левски ще играе срещу германския Фридрихсхафен в 1/16-финалите за Купата на ЦЕв, като мачовете са през декември в София, а реваншът е през януари.

Левски отпадна от Шампионската лига след загуба от Лас Палмас в София
Левски отпадна от Шампионската лига след загуба от Лас Палмас в София

“Имахме своите шансове, но не тръгнахме много убедително. Във втория гейм показахме по-стабилна игра, натиснахме ги със сервис и им изкарахме на посрещане. Това ни даде възможност да играем по-добре на блок-защита, но в края не успяхме да вземем своите шансове. Не мога да го обясня още какво се случи в края на втория гейм, но изпуснахме доста леки ситуации”, заяви Гордан Люцканов.

“Да играеш срещу такива волейболисти като Османи Хуанторена и Матей Казийски е голямо удоволствие и голяма мотивация, защото преди години когато аз започвах да играя волейбол, те бяха сред моите идоли и все още са. Мога само да бъда щастлив от този факт. Естествено, че са пример и на такива години. Поддържат форма, тренират упорито и за това на 40 години играят така”, добави Люцканов.

Левски срещу германски гранд за Купата на CEV
Левски срещу германски гранд за Купата на CEV
Следвай ни:

Още от Волейбол

Пирин прегази Берое в Разлог

Пирин прегази Берое в Разлог

  • 26 ное 2025 | 19:27
  • 1335
  • 4
Левски отпадна от Шампионската лига след загуба от Лас Палмас в София

Левски отпадна от Шампионската лига след загуба от Лас Палмас в София

  • 26 ное 2025 | 21:43
  • 13004
  • 24
Бивши волейболистки проправят пътя на любимия си спорт в Ботевград

Бивши волейболистки проправят пътя на любимия си спорт в Ботевград

  • 26 ное 2025 | 17:17
  • 1024
  • 0
Супер Бобо с 18 точки за Арис за 4 от 4 в Гърция

Супер Бобо с 18 точки за Арис за 4 от 4 в Гърция

  • 26 ное 2025 | 13:28
  • 1143
  • 0
Марица започва участието си в групите на Шампионската лига

Марица започва участието си в групите на Шампионската лига

  • 26 ное 2025 | 13:01
  • 1556
  • 1
Павел Панков: Не дадохме на Симеон Николов да разкрие своите възможности

Павел Панков: Не дадохме на Симеон Николов да разкрие своите възможности

  • 26 ное 2025 | 12:05
  • 1124
  • 4
Виж всички

Водещи Новини

Луда вечер в Шампионската лига с над 40 гола!

Луда вечер в Шампионската лига с над 40 гола!

  • 27 ное 2025 | 00:01
  • 22474
  • 0
Силен Арсенал нанесе първа загуба на Байерн и еднолично оглави класирането и в ШЛ

Силен Арсенал нанесе първа загуба на Байерн и еднолично оглави класирането и в ШЛ

  • 26 ное 2025 | 23:54
  • 9442
  • 108
Срамът за Ливърпул продължи с катастрофа на "Анфийлд" срещу ПСВ

Срамът за Ливърпул продължи с катастрофа на "Анфийлд" срещу ПСВ

  • 26 ное 2025 | 23:54
  • 15186
  • 48
И боговете на Олимп не спряха рецитала на Мбапе, който залепи Реал до лидерите

И боговете на Олимп не спряха рецитала на Мбапе, който залепи Реал до лидерите

  • 27 ное 2025 | 00:17
  • 14805
  • 64
Атлетико отново огорчи Интер и прекъсна перфектната му серия в ШЛ

Атлетико отново огорчи Интер и прекъсна перфектната му серия в ШЛ

  • 26 ное 2025 | 23:56
  • 5699
  • 2
Левски отпадна от Шампионската лига след загуба от Лас Палмас в София

Левски отпадна от Шампионската лига след загуба от Лас Палмас в София

  • 26 ное 2025 | 21:43
  • 13004
  • 24