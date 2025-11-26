Гордан Люцканов: Да играеш срещу Османи Хуанторена и Матей Казийски е голямо удоволствие

Отборът на Левски загуби от Гуагас Лас Палмас с 0:3 (18:25, 20:25, 19:25) и втората среща и отпадна в плейофите на Шампионската лига. Преди седмица "сините" допуснаха поражение с 0:3 и при гостуването си. Левски ще играе срещу германския Фридрихсхафен в 1/16-финалите за Купата на ЦЕв, като мачовете са през декември в София, а реваншът е през януари.

“Имахме своите шансове, но не тръгнахме много убедително. Във втория гейм показахме по-стабилна игра, натиснахме ги със сервис и им изкарахме на посрещане. Това ни даде възможност да играем по-добре на блок-защита, но в края не успяхме да вземем своите шансове. Не мога да го обясня още какво се случи в края на втория гейм, но изпуснахме доста леки ситуации”, заяви Гордан Люцканов.

“Да играеш срещу такива волейболисти като Османи Хуанторена и Матей Казийски е голямо удоволствие и голяма мотивация, защото преди години когато аз започвах да играя волейбол, те бяха сред моите идоли и все още са. Мога само да бъда щастлив от този факт. Естествено, че са пример и на такива години. Поддържат форма, тренират упорито и за това на 40 години играят така”, добави Люцканов.

