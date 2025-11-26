Популярни
  Левски срещу германски гранд за Купата на CEV

Левски срещу германски гранд за Купата на CEV

  • 26 ное 2025 | 21:08
  • 187
  • 0

Българският първенец Левски София на практика отпадна от най-авторитетния европейски клубен турнир - Шампионската лига за мъже, след като изостава като домакин на испанския Гуагуас (Лас Палмас) с 0:2 в срещата-реванш от 3-ия квалификационен кръг.

"Сините" отпаднаха от Шампионската лига: Левски 0:2 Лас Палмас! Следете мача ТУК!
"Сините" отпаднаха от Шампионската лига: Левски 0:2 Лас Палмас! Следете мача ТУК!

Все пак, "сините" ще продължат участието си във втората по сила европейска надпревара за Купата на CEV. Там на 1/16-финалите играчите на Николай Желязков ги очаква германския гранд Фридрихсхафен.

Първият мач между двата отбора ще бъде на 9-и или 10-и декември в София, а реваншът в Германия ще бъде на 7-и януари 2026-а (сряда) от 21,00 часа българско време.

Снимки: Startphoto

