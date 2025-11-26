Популярни
Шампионската лига: Левски 0:0 Лас Палмас! Следете мача ТУК!

  26 ное 2025 | 19:09
Първенецът на България в efbet Супер Волей Левски София излиза днес срещу испанския Гуагуас (Лас Палмас), с българския разпределител Добромир Димитров в състава си, в мач-реванш от третия кръг на квалификациите на Шампионската лига.

Срещата е тази вечер от 20,00 часа в зала "Левски София" в столицата и ще бъде излъчена на живо по Max Sport 2.

"Сините" загубиха тежко с 0:3 в първия двубой на Канарските острови миналата седмица и сега трябва да гонят задължителен успех с 3:0 или 3:1, за да стигнат поне до т.нар. "златен" гейм. Лас Палмас пък се нуждае само от два спечелени гейма, за да се класира за груповата фаза на най-силния европейски клубен турнир.

Левски София излиза за победа срещу Лас Палмас в Шампионската лига

При успешен развой за българските шампиони, те ще попаднат в Група С на Шампионската лига, където са италианският гранд Перуджа, германският Берлин Рисайклинг Волейс и чешкият Лъвове (Прага).

ЛЕВСКИ СОФИЯ - ГАУГАС, ЛАС ПАЛМАС (ИСПАНИЯ) 0:0 (0:0)

Супер Бобо с 18 точки за Арис за 4 от 4 в Гърция

  26 ное 2025 | 13:28
Марица започва участието си в групите на Шампионската лига

  26 ное 2025 | 13:01
Павел Панков: Не дадохме на Симеон Николов да разкрие своите възможности

  26 ное 2025 | 12:05
Пламен Константинов: Тази загуба е полезна! Разбрах защо паднахме

  26 ное 2025 | 11:37
Ето кога ще се проведе дербито между Локомотив Авиа и Левски

  26 ное 2025 | 11:15
Български волейболистки спечелиха титлата в NJCAA в САЩ

  26 ное 2025 | 11:10
УЕФА предупреди Лудогорец, съперник на "орлите" пък отнесе 10 000 евро глоба заради нелепо провинение в Разград

  26 ное 2025 | 16:26
Предотвратиха голям бой между фенове на Левски и ЦСКА, мелето приключило със счупен прозорец и повредени коли (видео)

  26 ное 2025 | 12:46
Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

  26 ное 2025 | 07:10
Ранните мачове в Шампионската лига започват след минути

  26 ное 2025 | 05:02
Филип Кръстев от Оксфорд: Много таланти бяха провалени. Това ще е годината на Левски!

  26 ное 2025 | 09:00
