Добромир Димитров: Успяхме да пречупим Левски с характер, но не беше лесно!

Отборът на Левски загуби от Гуагас Лас Палмас с 0:3 (18:25, 20:25, 19:25) и втората среща и отпадна в плейофите на Шампионската лига. Преди седмица "сините" допуснаха поражение с 0:3 и при гостуването си. Левски ще играе срещу германския Фридрихсхафен в 1/16-финалите за Купата на ЦЕв, като мачовете са през декември в София, а реваншът е през януари.

“Може би изглеждаше лесно, но не беше. Абсолютно всички мачове от квалификациите бяха много тежки и имаше сериозна подготовка. От последните няколко години това ми е една от най-сериозните предсезонни подготовки. Имаше резултати, но и много умора. Радвам се, че е изглеждало лесно, но не е, полагаме много труд. Отборът ни е изключително опитен, на определена възраст, но успяваме да си помагаме един на друг. За сега нещата вървят много добре. Успяваме да компенсираме когато има някакви затруднения. Надявам се на хубави мачове в Шампионската лига”, заяви бившият национал Добромир Димитров.

“Успяхме да пречупим Левски с характер. Отборът ни има изключителен характер и изграден манталитет за победа, както виждам и в Левски през последните години. Единствено опитът на всички състезатели ни помага в тези моменти, защото се вижда, че дори при 24:21 отборът не спира и продължава да играе. Всеки един е готов да влезе във всеки един момент и да се раздаде на макс, защото всяка топка е важна. Това е и мотото на нашия треньор”, добави Димитров.

“Не знам докъде може да стигне Лас Палмас. Може би с добра игра имаме своите шансове. Ще гледаме мач за мач, няма да си поставяме високи цели. Просто се надявам да играем добър волейбол. Надявам се, че ако продължаваме да поддържаме това ниво, може да постигнем добър резултат”, категоричен бе българският разпределител.