Нападател на Волфсбург претърпя операция заради контузия в бедрото

Нападателят на Волфсбург Йонас Винд претърпя операция след контузия на бедрото, съобщава клубът от Първа Бундеслига в сряда.

"Той ще отсъства до второ нареждане", съобщиха от ръководството на "вълците". 26-годишният датчанин има участие в 8 мача дотук през сезона, без да се е разписвал.

Винд е третият футболист от Волфсбург, който ще отсъства в дългосрочен план. С различни контузии са халфът Бенце Дардай и защитникът Моритц Йенц.

Крилото Кевин Паредес е извън игра още от началото на сезона поради операция на стъпалото, докато лятното попълнение Йеспер Линдстрьом току-що възобнови тренировките със своите съотборници, след като се възстанови от контузия в слабините.

Волфсбург преживява труден сезон и е на 15-то място в класирането на Първа Бундеслига, само на една точка над зоната на изпадащите.

