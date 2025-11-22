Леверкузен отнесе Волфсбург за едно полувреме и застана зад Байерн

Тимът на Байер (Леверкузен) излезе на второ място в Бундслигата, след като срази Волфсбург с 3:1 на чужд терен в мач от 11-тия кръг. “Аспирините” започнаха мача от пета позиция, но се възползваха от равенството 3:3 между Борусия (Дортмунд) и Щутгарт.

Шампионите от 2024 година показаха изключителна ефективност, след като набързо през първото полувреме вкараха три гола с три удара. Йонас Хофман заби първия в 9-ата, Едмонд Тапсоба удвои в 24-тата, а в 33-тата се разписа и Малик Тилман.

В същото време Волфсбург, който изигра първата си среща след уволнението на треньора Пол Симонис, отправи общо над 20 изстрела към мрежата на Леверкузен, но успя само веднъж да стигне до попадение - чрез Денис Вавро (57’).

Така Байер вече има пет победи в последните си шест мача във всички турнири и изглежда във форма за предстоящите сблъсъци с Манчестър Сити (Шампионска лига) и два срещу Дортмунд (Бундеслига и Купа на Германия).

“Вълците” пък вече имат осем загуби в последните си девет мача и са чак 15-и в шампионата.