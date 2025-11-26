Бивши волейболистки проправят пътя на любимия си спорт в Ботевград

В Ботевград вече има алтернатива на традиционните за града колективни спортове – футбол и баскетбол. Новата волейболна академия Балкан Волей предоставя възможност и любителите на волейбола да тренират организирано. Децата работят под ръководството на Диана Николова – шампион и носител на Купата на България, както и на бившата волейболистка Мирела Николаева.

„Имаме 25 деца при малките и около 40 при големите. Нямаше волейбол в града и затова решихме да дадем избор на децата. Тренираме в салона на ОУ ‘Никола Вапцаров’ – 2–3 пъти седмично за по-малките и три пъти за тези над 11 години“, каза пред Sportal.bg Николаева.

Диана Николова добави:

„Волейболът е много хубав и интелигентен спорт, който си заслужава. Важно е децата да са в залите. Досега като колективни спортове имаше само баскетбол и футбол. Вече има и алтернатива, нека децата се насочат и към волейбола.“

Амбицията на Балкан Волей е да помага на развието на спорта в Ботевград и постепенно да привлича все повече деца към волейбола, спорт, който не спира да носи радост на българските си фенове.