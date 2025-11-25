Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Любо Ганев: Това е най-успешната година за българския волейбол!

Любо Ганев: Това е най-успешната година за българския волейбол!

  • 25 ное 2025 | 19:25
Българската федерация по волейбол проведе тържествената галавечер Заедно към върха. Специалното събитие в Crowne Plaza Sofia беше посветено на най-значимите постижения и личности, градящи историята и бъдещето на спорта у нас.

По време на церемонията бяха отличени изявени фигури, оставили сериозен отпечатък върху развитието на най-успешния отборен спорт у нас - от легендарните олимпийски медалисти от Москва 1980 (мъже и жени), през младите таланти - световните шампионки за жени под 19, четвъртите в света - жени  под 21, световните вицешампиони (мъже), както и техните треньори, допринесли за международните успехи на България.

“Всички сме наясно, че без успехите в миналото, няма как да има тези в настоящото. Един състезател или една състезателка, за да стане добър спортист, трябват три условия като дете - добри условия за подготовка, добри треньорски щабове, идол, на който да се възхищават, затова са легендите тук, и третото е възможност да се състезават и да играят мачове. Ние като федерация сме длъжни да направим абсолютно всичко, за да могат тези деца да станат следващите национални състезатели”, заяви Любо Ганев пред Sportal.bg.

“Да, това е най-успешната година за българския волейбол не само заради резултатите. За първи път имахме от 8 възможни отбори, 8 които се състезаваха на основни първенства - 6 на световни и 2 на европейски, като от 6-те на световни първенства 5 стигнаха до Топ 10. Така че, това е един страхотен успех за нас. Като сложим и фактът, че в историята на женския отборен спорт има и световна титла, което го направиха момичетата до 19 години. И накрая "черешката на тортата" на всички наши усилия, я поставиха момчетата на световното първенство, където станаха световни вицешампиони. Със сигурност това е най-успешната година за българския волейбол и си пожелавам да има още много-много такива”, добави Ганев.

Снимки: Startphoto

