Любо Ганев: Това е най-успешната година за българския волейбол!

Българската федерация по волейбол проведе тържествената галавечер Заедно към върха. Специалното събитие в Crowne Plaza Sofia беше посветено на най-значимите постижения и личности, градящи историята и бъдещето на спорта у нас.

По време на церемонията бяха отличени изявени фигури, оставили сериозен отпечатък върху развитието на най-успешния отборен спорт у нас - от легендарните олимпийски медалисти от Москва 1980 (мъже и жени), през младите таланти - световните шампионки за жени под 19, четвъртите в света - жени под 21, световните вицешампиони (мъже), както и техните треньори, допринесли за международните успехи на България.

БФ Волейбол връчи много специални награди на Галавечерта "Заедно към върха“

“Всички сме наясно, че без успехите в миналото, няма как да има тези в настоящото. Един състезател или една състезателка, за да стане добър спортист, трябват три условия като дете - добри условия за подготовка, добри треньорски щабове, идол, на който да се възхищават, затова са легендите тук, и третото е възможност да се състезават и да играят мачове. Ние като федерация сме длъжни да направим абсолютно всичко, за да могат тези деца да станат следващите национални състезатели”, заяви Любо Ганев пред Sportal.bg.

efbet със специална награда от БФ Волейбол

“Да, това е най-успешната година за българския волейбол не само заради резултатите. За първи път имахме от 8 възможни отбори, 8 които се състезаваха на основни първенства - 6 на световни и 2 на европейски, като от 6-те на световни първенства 5 стигнаха до Топ 10. Така че, това е един страхотен успех за нас. Като сложим и фактът, че в историята на женския отборен спорт има и световна титла, което го направиха момичетата до 19 години. И накрая "черешката на тортата" на всички наши усилия, я поставиха момчетата на световното първенство, където станаха световни вицешампиони. Със сигурност това е най-успешната година за българския волейбол и си пожелавам да има още много-много такива”, добави Ганев.

Снимки: Startphoto