Любен Джубрилов коментира MAX FIGHT 63 в "Гостът на Sportal.bg"

Президентът на бойната верига MAX FIGHT Любен Джубрилов разговаря с редактора в екипа ни Борис Тонев в рубриката "Гостът на Sportal.bg".

Промоутърът сподели в студиото ни, че голяма част от битките от 63-тото издание на бойната организация заслужават позицията на главна среща. От всички 19 планирани двубоя обаче "черешката на тортата" са шампионските дуели.

В главната среща на вечерта Мартин Петков ще спори с испанеца Армандо Росарио за титлата в категория до 70 килограма в атрактивния стил муай тай с ММА ръкавици.

Мартин Петков влиза в битка с испанец за титлата на MAX FIGHT

Преди муай тай битката MAX FIGHT са подготвили и друг планиран за пет рунда двубой, но по правилата на К-1. Мартин Копривленски ще се сблъска с друг испанец в битка за титла. Представителят на известната бойна фамилия от Бургас ще се изправи срещу Виктор Монфорт.

Мартин Копривленски срещу шампион на Испания на MAX FIGHT 63

Галата в зала "Левски София" ще предложи битки в пет различни стила.

Джубрилов сподели още, че през следващата година MAX FIGHT започва проект за изграждането на спортна зала в София, която ще може не само да предостави възможности за тренировки, но и за провеждане на бойни галавечери.

Вижте цялото интервю с Любен Джубрилов, в което промоутърът коментира бойната карта на МАX FIGHT 63, конкуренцията с други бойни организации в България и благотворителният търг, който се ще се проведе преди и по време на бойното шоу: