  1. Sportal.bg
  2. Бойни спортове
  3. Любен Джубрилов коментира MAX FIGHT 63 в "Гостът на Sportal.bg"

Любен Джубрилов коментира MAX FIGHT 63 в "Гостът на Sportal.bg"

  • 26 ное 2025 | 16:40
  • 1482
  • 0

Президентът на бойната верига MAX FIGHT Любен Джубрилов разговаря с редактора в екипа ни Борис Тонев в рубриката "Гостът на Sportal.bg".

Промоутърът сподели в студиото ни, че голяма част от битките от 63-тото издание на бойната организация заслужават позицията на главна среща. От всички 19 планирани двубоя обаче "черешката на тортата" са шампионските дуели.

В главната среща на вечерта Мартин Петков ще спори с испанеца Армандо Росарио за титлата в категория до 70 килограма в атрактивния стил муай тай с ММА ръкавици.

Мартин Петков влиза в битка с испанец за титлата на MAX FIGHT
Мартин Петков влиза в битка с испанец за титлата на MAX FIGHT

Преди муай тай битката MAX FIGHT са подготвили и друг планиран за пет рунда двубой, но по правилата на К-1. Мартин Копривленски ще се сблъска с друг испанец в битка за титла. Представителят на известната бойна фамилия от Бургас ще се изправи срещу Виктор Монфорт.

Мартин Копривленски срещу шампион на Испания на MAX FIGHT 63
Мартин Копривленски срещу шампион на Испания на MAX FIGHT 63

Галата в зала "Левски София" ще предложи битки в пет различни стила.

Джубрилов сподели още, че през следващата година MAX FIGHT започва проект за изграждането на спортна зала в София, която ще може не само да предостави възможности за тренировки, но и за провеждане на бойни галавечери.

Вижте цялото интервю с Любен Джубрилов, в което промоутърът коментира бойната карта на МАX FIGHT 63, конкуренцията с други бойни организации в България и благотворителният търг, който се ще се проведе преди и по време на бойното шоу:

