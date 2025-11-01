Популярни
Мартин Петков влиза в битка с испанец за титлата на MAX FIGHT

  • 1 ное 2025 | 13:56
  • 257
  • 0

С вдъхновяваща финална битка се очертава да завърши 63-ото издание на MAX FIGHT, което ще се проведе на 29 ноември в спортна зала „Левски София“.

Красотата на муай тай – и по-специално в битка за шампионски пояс – ще ни покажат на ринга двама млади, изключително перспективни и амбициозни бойци, последователи на тайландската школа.

Българинът Мартин Петков ще излезе в шампионски двубой по муай тай с ММА ръкавици срещу Армандо Росарио от Испания. Двубоят ще бъде в 5 рунда по 5 минути.

След месеци подготовка и два интензивни тренировъчни лагера в Тайланд, където записа пет поредни победи, Петков се завръща на ринга по-силен от всякога. Младата българска бойна звезда ще има сериозно изпитание в лицето на 19-годишния Росарио, който започва своя път в бойните спортове с таекуондо.

От три години Росарио се занимава професионално с муай тай, като вече има и титла – шампион е на Patong Thailand. При аматьорите е първенец на страната си по муай тай. Професионалната му статистика е 9–3–0 (6 KO). Високият 180-сантиметров испанец тренира в клуб Rajafitt в Тайланд, а негов идол е шампионът в категория „перо“ на ONE Championship – Таванчай Саенчай.

Удря силно, обича да контраатакува и има опасен кик.

„Не ме интересува кой е моят опонент“, посочва 19-годишният испанец с леко пренебрежение към българската звезда Мартин Петков.

Мартин Петков е един от най-харесваните бойци в MAX FIGHT в последно време. Той има пет участия в организацията, като е победил в четири от срещите си. Петков (12–3) е балкански и републикански шампион, както и шампион от Тайланд на стадионите Бангла и Патонг.

През последната година той тренира в легендарния Phuket Fight Club, където доказва, че притежава духа и волята на истински шампион. При последното си участие в MAX FIGHT записва зрелищен успех срещу Илиян Адрианов, а вече е доказал пред феновете, че стилът му е агресивен и винаги търси приключване преди финалния гонг.

