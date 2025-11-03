Мартин Копривленски срещу шампион на Испания на MAX FIGHT 63

Професионалният кикбоксьор Мартин Копривленски научи името на съперника си за предстоящата му шампионска битка на събитието MAX FIGHT 63. Бургазлията ще се изправи срещу испанеца Виктор Монфорт в планирана за пет рунда битка по правилата на К-1 в категория до 77 килограма. В срещата ще бъде заложена титлата на MAX FIGHT в тази теглова дивизия. Дуелът ще оглави бойната гала в зала "Левски София".

Копривленски, световен шампион по К-1 (IMTF) и състезател на клуб „Армеец“, влиза в ринга след 11 поредни победи, последната над Костадин Стойков на MAX FIGHT 62.

„Титлата е дългоочакван момент за мен. Всеки мач ме приближава към това, което искам да бъда“, споделя той.

Виктор Монфорт е двукратен шампион на Испания (IFMA), бронзов медалист от световното IFMA, шампион на WBC и носител на наградата за Нокаут на годината в Arabs MMA. С актив от 62 победи и 13 загуби, той идва в за да предизвика непобедения българин.