Мартин Копривленски срещу шампион на Испания на MAX FIGHT 63

  • 3 ное 2025 | 19:55
  • 551
  • 0

Професионалният кикбоксьор Мартин Копривленски научи името на съперника си за предстоящата му шампионска битка на събитието MAX FIGHT 63. Бургазлията ще се изправи срещу испанеца Виктор Монфорт в планирана за пет рунда битка по правилата на К-1 в категория до 77 килограма. В срещата ще бъде заложена титлата на MAX FIGHT в тази теглова дивизия. Дуелът ще оглави бойната гала в зала "Левски София".

Копривленски, световен шампион по К-1 (IMTF) и състезател на клуб „Армеец“, влиза в ринга след 11 поредни победи, последната над Костадин Стойков на MAX FIGHT 62.

„Титлата е дългоочакван момент за мен. Всеки мач ме приближава към това, което искам да бъда“, споделя той.

Виктор Монфорт е двукратен шампион на Испания (IFMA), бронзов медалист от световното IFMA, шампион на WBC и носител на наградата за Нокаут на годината в Arabs MMA. С актив от 62 победи и 13 загуби, той идва в за да предизвика непобедения българин.

