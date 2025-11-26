Популярни
Серджо Скариоло разкри за трудности при пътуването на Реал до България

  • 26 ное 2025 | 15:49
Старши треньорът на Реал Мадрид Серджо Скариоло разкри, че отборът е имал тежко пътуване до Ботевград за гостуването на Апоел Тел Авив в Евролигата. Испанският гранд победи със 75:74 израелския състав, който за момента домакинства в България срещите си от престижната надпревара, а мачът се игра в „Арена Ботевград“ поради заетост на „Арена София“.

Успехът беше втори пореден и общо седми за Реал, докато Апоел допусна второ поражение в последните си три двубоя и общо четвърта загуба.

„Това е голяма победа заради нивото на противника и контрола на играта, който имахме през 40-те минути, както и заради начина, по който стигнахме дотук в 3 часа сутринта. Пристигнахме тази сутрин след някои усложнения вчера. Защитата ни беше повече от добра срещу най-добрата атака в надпреварата досега“, коментира Скариоло във вторник вечер след успеха над Апоел.

„Знаехме какво трябва да направим. Беше наистина страхотен мач. Играчите положиха големи усилия. Наистина се радвам за тях, а наградата е напълно заслужена“, добави наставникът на мадридчани, цитиран от Eurohoops.net.

„В Евролигата всеки мач е изключително труден. У дома, на чужд терен... На чужд терен, очевидно повече“, каза още Серджо Скариоло.

