Кметът на Ню Йорк се закани да накаже участниците в мелето на UFC 322

Въпреки че Дейна Уайт обеща да не повдига обвинения срещу Дилън Данис за сбиването, избухнало сред публиката на UFC 322, това не означава, че полицията няма да потърси отговорност от всички замесени в мелето.

Това стана ясно от изявление на кмета на Ню Йорк, Ерик Адамс, който използва социалните мрежи, за да порицае грозните сцени, разиграли се в „Медисън Скуеър Гардън“. В тях участваха Данис и множество членове на екипа на Ислам Махачев. По време на събитието избухна масов бой, след който Данис беше изведен от залата, но към онзи момент не бяха извършени арести.

Дилън Данис закопчан с белезници след масово меле на UFC 322

„Тези нападения в „Медисън Скуеър Гардън“ са напълно неприемливи“, написа Адамс в Туитър. „Полицията на Ню Йорк вече провежда пълно разследване и всички отговорни лица ще бъдат подведени под отговорност.“

Преди да стане кмет, Адамс е служил 22 години в полицейското управление на Ню Йорк. Предстои да се види дали ще бъдат повдигнати обвинения, като се има предвид, че всички замесени в сбиването са бойци, макар повечето от тях да нямат договори с UFC.

Дейна Уайт: Дилън Данис е с доживотна забрана за събития на UFC

Мандатът на Адамс също е към своя край, като през януари поста ще заеме новоизбраният кмет Зоран Мамдани, който спечели изборите през ноември.

Въпреки това, след края на UFC 322, Уайт пое отговорност за сбиването, тъй като не е наредил Данис да бъде отстранен от публиката, след като е научил, че той присъства на събитието със закупен от него билет.

„Всъщност виня себе си за това“, обясни Уайт. „Дойдоха и ми казаха, точно преди да изляза за основната карта, че Дилън Данис е тук, движи се наоколо и сяда на места за бойци, а не на своето място, за което има билет. Попитаха ме: „Искаш ли да го изхвърлим?“. Аз попитах: „Има ли билет?“. Те отговориха: „Да“. Казаха ми: „[Хорхе] Масвидал заяви, че ще го пребие, щом го види“. Попитах: „Къде седи Масвидал?“. Оказа се, че е на шест-седем реда от Масвидал. Казах: „Щом човекът има билет, оставете го да си седи на мястото и правете каквото прави, но го дръжте под око. Колкото и глупаво да звучи, изобщо не ми мина през ума, че цялото мюсюлманско братство беше тук тази вечер на първите пет реда заради Ислам [Махачев]. Веднага щом избухна, бях от другата страна и си казах: „По дяволите, знам точно какво е това“. Знаех го.“

След това Уайт обяви, че на Данис се забранява да посещава всички бъдещи събития на UFC, но заяви, че организацията няма да търси повдигане на обвинения срещу него.

Очевидно обаче Адамс има други планове, след като обеща, че по случая с мелето тече разследване.